Apelan al Puerto para que acoja a la Cofradía en su zona de dominio

Casi a la misma hora que Lázaro Déniz se deshacía en lágrimas en Las Teresitas, incapaz de articular palabra para explicar el cierre del restaurante de la Cofradía de Pescadores de San Andrés, en el Pleno de Santa Cruz se llegaba a un acuerdo institucional, a través de una moción de Sí se puede, para instar a las administraciones competentes a acelerar el expediente que permitirá declarar a la Cofradía como refugio pesquero. Mientras, también se acordó instar a la Autoridad Portuaria a que destine un espacio en su suelo para acoger la Cofradía de Pescadores, y así poder conceder la licencia al restaurante de Lázaro.

En la playa, muestras de apoyo de los vecinos de San Andrés y de los pescadores. Palabras como injusticia, poca vergüenza o ruina se abrían paso entre las lágrimas del arrendatario del restaurante. Lázaro se aferraba al papel que indica que en 2009 solicitó la licencia, con unas tasas de algo más de 600 euros, que pagó. Contó que cuatro años después lo llamaron de Urbanismo para decirle que, como no había ido a recoger el papel, tenía que pagar un recargo, y ya no eran 600, sino casi 1.000 euros. Los pagó, pero no tiene licencia, Urbanismo no reconoce ahora el papel como válido.

En el Pleno, el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, aseguró que fue la propia Cofradía de Pescadores la que desistió de pedir la licencia, debido a un informe de Costas (que esgrimió en el Pleno) en el que se señala que no se puede autorizar actividad alguna sin que la administración estatal dé permiso.

Al final, tras el debate, el acuerdo. Mostrar el apoyo a la creación de un refugio pesquero en la playa, impulsar el acuerdo institucional ya adoptado en julio del año pasado, convocando una reunión de todas las partes para la firma de ese acuerdo y que la Autoridad Portuaria colabore, acogiendo bajo su dominio a la Cofradía de Pescadores mientras llega el título de refugio pesquero.

En la playa no se fían. El presidente de la Cofradía de Pescadores, José Luis Déniz, es claro: “Estamos cansados de estar callados. Soy de los más jóvenes que queda dedicándose a la pesca y quiero seguir viviendo del mar, y para eso la Cofradía es indispensable, pero no podemos seguir si el ingreso más grande que tenemos, el arrendamiento del restaurante, el que nos hace autosuficientes, nos lo quitan”.

“Que se pongan a trabajar para darnos una solución, que los políticos tienen que estar al servicio de los ciudadanos y no al revés”, concluyó. Junto al patrón mayor de la Cofradía, varios representantes vecinales, sindicales y también el presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores, Manuel Díaz. “La verdad es que es injusto que lleven 30 años y que ahora los tiren a la calle. Si tenemos que ir a Madrid o a Bruselas, iremos. Los compañeros se tienen que quedar aquí sí o sí”, dijo. Desde CC.OO., su secretario insular, Andrés Baute, recordó que son unas 300 las familias que viven de la pesca en San Andrés y que el cierre de la Cofradía y de su restaurante supondría un grave perjuicio para ellos. Mientras, en el Ayuntamiento, se defendió la ya citada oportunidad de que, transitoriamente, la Autoridad Portuaria ampare bajo su dominio y dé cobertura legal a las actividades de la Cofradía de San Andrés.

Reunión

El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, quiso expresar su apoyo al acuerdo alcanzado por unanimidad. En ese sentido, avanzó que el próximo martes el Ayuntamiento acogerá una nueva reunión con todos los interlocutores públicos y privados para relanzar el acuerdo existente y agilizar su tramitación, que corresponde a organismos dependientes de los gobiernos autonómico y nacional. En cualquier caso, el Pleno compartió que es preciso hacer una distinción entre la cofradía pesquera y sus labores y la actividad como restaurante, que no cuenta con los títulos habilitantes oportunos a la luz de los informes técnicos evacuados por el área de Urbanismo. “Es verdad que el expediente del refugio no se hace de la noche a la mañana y requerirá su tiempo, pero todos debemos poner de nuestra parte, incluidos Costas y Gobierno de Canarias”, concluyó Bermúdez.