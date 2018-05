Canarias Salsa All Stars reúne este viernes a dos generaciones de músicos

El Teatro Leal de La Laguna acogerá este viernes, a las 20:30 horas, el espectáculo Canarias Salsa All Stars, una propuesta que nace con el aval profesional de las figuras más importantes de la salsa en el archipiélago canario, bajo el subtitulo de Dos Generaciones. La cita contará con las actuaciones de Moise González, Álvaro Rodríguez, Luis Ramírez, Thony Romero, Enrique Barrios, Richie Rodríguez y Lope Gallardo. Las entradas solo cuestan 8 euros.

Los cantantes que forman parte del concierto tuvieron gran éxito en cada una de sus etapas y ahora unen todo su talento para llevar al teatro su buena música, con sonoridad potente y actualizada. El repertorio que se podrá escuchar será en su mayoría original, tanto las canciones que se están escribiendo actualmente, como las composiciones que fueron éxitos en su momento.

El productor musical y ejecutivo de Canarias Salsa All Stars es Moise González, quien ha mantenido vigente este género en el archipiélago los últimos 20 años. Entre sus éxitos destacan Vivo en un archipiélago, Pienso y siento, y De Canarias a La Habana.

Con respecto a Álvaro Rodríguez, solista de la emblemática orquesta Guayaba en los años 80 y 90, después de más de 30 años alejado de los grandes escenarios, vuelve para regocijo de todos los salseros de la época. Compartió escenario con grandes figuras de la salsa, como Frankie Ruíz, Marvin Santiago o Celia Cruz. Algunos de sus éxitos son Puro y verdadero e Isleño aquí y allá.

Luis Ramírez fue fundador de Malanga. Más tarde colaboró con otros proyectos, entre ellos Orquesta Guayaba y Son de la esquina. Entre sus éxitos se encuentra Sabor isleño.

Thony Romero, cantante y compositor venezolano residente en Tenerife, cuenta con una amplia carrera musical. Su carta de presentación como cantante en el ámbito canario entre los años 1998-2017 pasa por orquestas como Maquinaria Band, Sarao Latino, Son Iyá, La Sabrosa, Tributo a Juan Luis Guerra, entre otras.

Llamado El Ángel de la Salsa, Enrique Barrios es un cantautor que lleva interpretando canciones en este género musical varias décadas. Ex vocalista de Manuel Guerra, brilló con sus éxitos Todo lo que hago es por ti, Tu ángel de la guarda o Gran amor.

Richie Rodríguez nació en Cuba y llegó a residir en Tenerife allá por la década de los 90. Desde entonces y tras algo de trayectoria en diferentes agrupaciones de son cubano, se incorporó a la desaparecida Orquesta Caracas. Actualmente es cantante de la Orquesta Sabrosa.

Lope Gallardo se incorpora a la orquesta Maracaibo en 1989. Participó en los álbumes No puedo parar, Sígueme y Ahora sí, donde plasmó grandes éxitos como Mujer de papel, Vida eres tú, Positívate, No me busques. Pero sin duda, la canción que lo llevaría a lo más alto en estos tiempos fue Marejada.