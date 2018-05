Consenso por la igualdad, pero las galas del Carnaval “no se tocan”

Hasta siete comparecencias se dieron ayer en la Comisión de Control del Ayuntamiento de Santa Cruz, pero solo una, la referente a si había o no actos sexistas en las fiestas populares, elevó la intensidad del debate, hasta tal punto que todos los grupos, incluidos los del Gobierno municipal (CC-PP), agotaron sus turnos de intervención. Un debate de casi media hora donde se llegó a la conclusión de que hay que trabajar en pos de la igualdad, pero, en el caso del Carnaval, “las Galas no se tocan”.

La concejal de Fiestas, Gladis de León (CC), citada por Sí se puede (SSP), comenzó su intervención en un tono sosegado, que la edil de SSP Asunción Frías agradeció, después de días de acusaciones muy gruesas entre uno y otro partido. De León negó que los actos tradicionales, ya sea en el Carnaval o en las Fiestas de Mayo, fueran sexistas. “Nunca se ha valorado el físico de las candidatas, sino el trabajo que lucen, y me duele que se las califique de perchas”, dijo la edil, quien, a continuación, enseñó una foto en la que aparecía ella luciendo una fantasía de Carnaval cuando fue candidata a Reina. “No me sentí percha y lo disfruté, y eso no ha impedido que esté donde estoy hoy”. Sí que admitió que “es necesario mejorar la igualdad en muchísimos campos y acabar con actitudes machistas”, pero no en las galas del Carnaval, porque “no son sexistas”.

De León además criticó el daño que la petición de Frías puede hacer al Carnaval. “Me duele en el alma buscar en Internet actos sexistas y que nuestro Carnaval salga mezclado con otros que sí lo son. No es justo para nuestra fiesta”. La edil recriminó además a Frías que su grupo no hubiera planteado este tema en el seno del Consejo Rector de Fiestas, “donde todo ha salido, siempre, por unanimidad de los grupos”. En cuanto a la posibilidad de que haya cambios, además de la opción de que haya un Rey del Carnaval, la concejal señaló que lo único que se ha barajado es que el próximo año, en las Fiestas de Mayo, el concurso infantil de vestimenta tradicional se convierta en una gala infantil en la que participen niños y niñas. “En el resto no habrá cambios de ningún tipo, seguirá habiendo Gala de la Reina adulta e infantil en Carnaval y en las Fiestas de Mayo”.

En cuanto a las celebraciones de los barrios, eludió responsabilidad alguna, al señalar que “nosotros (Fiestas) damos una subvención, pero no organizamos nada”.

Por su parte, Frías inició su intervención denunciando la manipulación del vídeo que circuló en redes sociales acusándola de querer acabar con el Carnaval. Se declaró carnavalera antes de defender que “el sexismo está en todos los ámbitos, que no lo veamos no significa que no esté ahí”, en referencia a la fiesta chicharrera. “No queremos cargarnos ninguna tradición, sino revisarla. Un Ayuntamiento que invierte dinero en igualdad no puede, a la vez, favorecer actos en los que se perpetúen roles machistas y no se practique la igualdad entre niños y niñas”, detalló la edil. Frías añadió que “no entendemos por qué no se puede hablar de eso; hablar, por ejemplo, de convertir las galas de los más pequeños en galas de la infancia, con niños y niñas juntos”.

La concejal de SSP confesó su sorpresa por la repercusión de su petición de comparecencia y respondió a las acusaciones de CC y PP de “adoctrinamiento” señalando que “el Carnaval no es nuestro, pero tampoco de Coalición Canaria, es del pueblo, y tarde o temprano se producirán cambios porque los pida la sociedad, no ningún partido. Solo con que se haya abierto el debate, esta batalla está ganada”.

Desde IU, Ramón Trujillo expresó su apoyo a Frías y avanzó que ya en el seno de Fiestas los grupos estudian que haya galas infantiles mixtas. De León matizó que lo único que se estudia es el ya mencionado concurso infantil de las Fiestas de Mayo. El PSOE también expresó su apoyo al debate aunque su concejal Elena Mateo estuvo poco afortunada a la hora de hablar de tradiciones, al señalar que “la prostitución ha estado siempre ahí y por eso no la vamos a apoyar ni pedir que se cambie”.

El PP, en la voz de José Carlos Acha, acusó a SSP de “adoctrinamiento”, de querer que todo se vea desde su visión. “Inquisidores” les llamó. Incluso interpeló a Frías sobre si, en la defensa de la igualdad, iban a querer acabar con los cuentos de princesas como el de Blancanieves.

El portavoz de CC, José Alberto Díaz-Estébanez, fue el que más elevó el tono, acusando a SSP de tener “la piel muy fina” a la hora de aguantar las críticas. “Es una acusación falsa e injusta que haya actos sexistas en el Carnaval. Lo que no pueden controlar, no lo quieren, pero el Carnaval es demasiado grande para imponer su visión”, dijo el portavoz de CC. “Aquí no va a haber ni reinas magas a lo Carmena, ni galas a lo Frías”, sentenció. Evelyn Alonso (Cs) acusó a SSP de “generar alarmismo”.