Edurne se une al ruego de los vecinos de La Laguna con esta foto

Este año está tardando y mucho para los vecinos de La Laguna, Tenerife, sentir el calor del verano. No es raro oír por la calle “este frío no se va”, “estamos en mayo y seguimos con este frío” o “parece que este año no va a hacer calor”. A nadie se le escapa que la ciudad lagunera destaca por muchas cosas, siendo una de ellas el clima. Poco sol, humedad, frío. El clima de La Laguna es una seña de identidad pero hasta cierto punto. Es verdad que el invierno no fue del todo frío ni lluvioso como otros anteriores en la localidad y quizás es por eso que se está alargando con temperaturas de 13 grados durante la noche en la última semana.

Pues bien, la cantante Edurne también está empujando para que el verano llegue cuando antes aunque no sabemos si por el clima o por disfrutar de momentos de playa como muestra su publicación en Instagram. “Veranito ven ya please!!”, un ruego que muchos en La Laguna utilizan cada día en un año donde hay que esperar a que amanezca para conocer con que ropa salir a la calle.