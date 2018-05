El concursante canario Jeremai, a la final de La Voz Kids con esta brutalidad

Fue una noche mágica la de ayer en La Voz Kids, en especial para el concursante canario Jeremai que lograba el pase a la gran final del programa. Armado de su cristalina mirada y su aguda y afinada voz, nos regaló una versión del Run to you de la tristemente fallecida Withney Houston de un nivel que muy pocos recordamos haber visto antes, a pesar de no haber recibido nunca formación vocal. Cantó y conquistó de nuevo a los coachs, pero en esta ocasión todos sentimos que había ido un poquito más allá, como así lo confirmó su pase de ronda tras arrancarle a Rosario Flores, la líder de su equipo, un “contigo me parto la camisa. Eres enorme”.

No corrió la misma suerte la otra concursante canaria. Alexia, de Lanzarote, con su dulce voz al estilo Disney no lograba acceder a la final, pero sí conmover al público y vencer del todo su timidez con su interpretación de Héroe. “Antes no abría los ojos en el escenario. Ahora miro y le canto al público”, reconocía la joven tas su actuación.

EL CONCURSANTE CANARIO JEREMAI, DESTACA EN UNA DISPUTADA EDICIÓN

Y es que esta cuarta edición se ha convertido en una de las más comentadas en la historia del programa, y lo está siendo por el enorme nivel de las voces y las hechuras de artistas que ya tienen sus menudos concursantes. Actuaciones como las de la pequeña y adorable Melani, que con sus 10 añitos y acompañada de su enorme oso de peluche, canta ópera y convierte su día a día en el set del concurso en un “mundo de fantasía”, como le dice siempre Antonio Orozco. O el alma rota y la voz partida sobre el escenario de Nayra, tanto que te revuelve por dentro escucharla. Qué decir de la pequeña Yastina, esa Tina Turner en frasco pequeño que sorprende con su huracanada puesta en escena y su voz aleonada. Y, por encima de todos, la enorme presencia de Flori, a la que ya muchos dan como segura ganadora del concurso y cuya personalísima interpretación del Purple Rain, del malogrado genio de Minneapolis Prince, quedará para el recuerdo de los aficionados a estos formatos televisivos.

Todos ellos acompañarán al concursante canario Jeremai a la última batalla en esta edición de La Voz Kids, y para que puedas hacerte una idea del nivel de lo que nos espera te dejamos aquí el enlace de su maravillosa actuación de anoche.