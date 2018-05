El filial toma el camino largo para subir

El CD Tenerife B toma el camino largo para ascender a Segunda División B. Ayer los blanquiazules no pudieron superar al Inter de Madrid, que ya es equipo de la categoría de bronce por el valor doble de los tantos fuera de casa en caso de empate. La igualada a uno registrada en un partido trabado y de pocas ocasiones favoreció al cuadro madrileño, que en la ida había empatado a cero con la escuadra entrenada por Mazinho.Saltaron intensos los jugadores del filial al terreno de juego, y así crearon la primera oportunidad de peligro, aunque realmente no tuvo demasiados problemas Miguel Ángel para detener el disparo de Marwan. La respuesta llegó a los siete minutos, cuando Jesús de Miguel quiso probar a Ángel, quien durante todo el choque se mostró muy serio, salvo en la acción del 0-1.Una falta de entendimiento entre el meta tinerfeño y Brian Torres generó que Rivero se adelantase con la punta de la bota para superar al guardameta. Hubo que esperar hasta el minuto 40 para presenciar el empate local. Faridi, el mejor de los blanquiazules en el primer acto, combinó con Brian Martín, quien, con el pecho, devolvió la pelota al tanzano. Jaguar le derribó con claridad y la pena máxima la lanzó Fede, a lo Panenka, para devolver las esperanzas al filial. Tras el descanso, el Tenerife B lo intentó, pero le faltó tranquilidad y claridad de ideas para crear peligro sobre la meta madrileña. La polémica llegó cuando, en el minuto 63, Marwan enviaba a la red un rechace del travesaño, tras disparo de Roberto Bolaños. El colegiado, a instancias de su asistente, invalidó el tanto por un inexistente fuera de juego. Un gol que significaba el ascenso. Desde ese momento fue un querer y no poder para los locales.

CD Tenerife B: Ángel, Fede (Giovanni, min 83), Nahuel, Portilla, Torres; Samuel (Yuya, min 55), Josué (Adrián, min 76), Bolaños; Brian Martín, Faridi y Marwan.

Internacional de Madrid: Miguel Ángel; Robles, Herrero, Jaguar, Moyano; Tello, Rivero (Guacho, min 85), Gustavo; Lele, Jesús de Miguel (Jorge, min 78) y Pina (Arroyo, min 72).

Goles: 0-1: min 16, Rivero. 1-1: min 40, Fede, de penalti.

Árbitro: Gonzalo Romero Freixas (colegio catalán). Amonestó a los locales Portilla, Samuel, Bolaños y Brian Martín; y a los visitantes a Jaguar, Tello, Lelo, Pina y Guacho.

Incidencias: Encuentro disputado en el Heliodoro Rodríguez López ante 4.298 espectadores. El partido comenzó con 15 minutos de retraso, debido a un problema en el acceso al vestuario visitante.