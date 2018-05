El mamotreto de la Avenida Marítima será derribado a petición de Patrimonio Histórico

La instalación eléctrica que se popularizó con el nombre de mamotreto, en plena Avenida Marítima de la capital palmera y contestada por vecinos y la oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, será demolida en los próximas días, tras el traslado de los sistemas tecnicos que contenía a un espacio del antiguo Parador Nacional de Turismo, donde se encuentran además de la Consejería Insular de Turismo otros organismos como el Consejo Insular de Aguas.

El derribo se lleva a cabo por orden del servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo palmero, al que el consistorio local pidió seis meses de plazo que no llegaron a cumplirse dado que “hemos firmado un convenio de uso”. Así lo detalló el concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, el socialista Manuel Abrante Brito, quien reconoció que “aunque la actuación no fuera del todo correcta y siempre desde la buena intención y con las consultas técnicas, en la gestión de obras se producen urgencias como la colocación de esta instalación, sin la cual no hubieramos podido ni inaugurar la nueva playa de Santa Cruz de La Palma ni celebrar la última edición de los Carnavales”.

El conocido mamotreto de cuatro metros de largo y dos de alto, desaparecerá en los próximos días del Suelo Urbano de Interés Cultural donde se encuentra, un área exterior al núcleo capitalino que desde el año 1972 fue declarado Bien de Interés Cultural.

La obra en cuestión forma parte de los equipamientos necesarios para la playa de la capital. En el caso concreto de la obra ejecutada por parte del Ayuntamiento para instalar este cuadro eléctrico no se solicitó autorización de Patrimonio. El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma intentó negociar en el año 2017 con la la Demarcación Provincial de Costas la colocación de este cuadro eléctrico dentro del malecón, pero no recibió el visto bueno y optó por la ubicación actual. Ciudadanos (Cs) ha reclamado al concejal de Obras que asuma el coste de este derribo.