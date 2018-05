El peligro se llama MoraBanc Andorra

Tres jornadas, múltiples opciones y algunas amenazas ocultas. Pese a su octava plaza clasificatoria, el Iberostar Tenerife no depende de sí mismo para poder acceder a los play-offs. Los de Fotis Katsikaris tienen que enfrentarse a FC Barcelona, Obradoiro y Real Betis y, en caso de ganar todos sus encuentros, no tendrían garantizada su presencia en las eliminatorias por el título.

Según las matemáticas, hasta siete conjuntos pelearán por cuatro puestos de play-offs. De esos equipos, el Canarias tiene ganado el average particular con Herbalife Gran Canaria, UCAM Murcia y Movistar Estudiantes. Por contra, lo pierden con Unicaja, Montakit Fuenlabrada y MoraBanc Andorra y es por los del Principado por los que pueden tener los problemas más importantes.

Más allá de combinaciones que se puedan hacer a falta de tres jornadas y que no son del todo exactas pues quedan duelos directos aún por celebrarse, todo apunta a que los andorranos, junto a Iberostar Tenerife y UCAM Murcia estarán metidos en la lucha hasta el final. Comoquiera que el Andorra ganó los dos partidos a los aurinegros, según la normativa de la ACB, sería el Canarias el conjunto relegado al último puesto en caso de un hipotético triple empate que no es nada descabellado que pueda suceder.

Andorra es séptimo, con 17 triunfos, y debe recibir en su pista a Gipuzkoa, visitar a Unicaja y acabar el curso en casa, contra Valencia. Si ganara solo un encuentro, algo, en teoría, probable, alcanzaría las 18 victorias.

El Iberostar Tenerife es octavo, con 16 partidos ganados. El próximo domingo recibirá al FC Barcelona, una semana más tarde hará lo mismo con Obradoiro y la última jornada visitará al Betis en Sevilla. En caso de imponerse en dos partidos igualaría a 18 con Andorra. La novena plaza la ocupa un UCAM Murcia, con las mismas victorias que los insulares, que habrá que ver si la disputa de la Final Four de la Champions puede pasarle factura. Los pimentoneros reciben este fin de semana al Real Madrid, justo antes de la celebración de la Final Four de la Euroliga, visitarán luego Bilbao, que pelea por no irse a la LEB y acabarán la campaña recibiendo al Estudiantes, que quizás ya no se juegue nada. Si ganara dos encuentros propiciaría un triple empate peligroso, justo el que provoca que, pese a ser octavo, el CB Canarias no dependa de sí mismo para alcanzar la meta fijada desde el cuerpo técnico y la plantilla.

Por lo pronto, Katsikaris y sus jugadores solo piensan en ganar al FC Barcelona el domingo, apelando al factor cancha, el mismo que propició que, en la primera vuelta, cuando parecía casi imposible, el equipo se metiera en la Copa del Rey.