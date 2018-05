El PP denuncia que la mitad de las mociones aprobadas en este mandato no se han llevado a efecto

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha denunciado que prácticamente la mitad de las mociones que se han debatido y aprobado en sesión plenaria a lo largo de esta legislatura, “no se han llevado a cabo por la desidia e incapacidad” del Grupo de Gobierno, conformado por socialistas y nacionalistas. La concejal popular Marta Poggio, detalló que en los tres años de este mandato municipal se han aprobado cerca de un centenar de propuestas presentadas por los grupos de la oposición, acuerdos “que en la mitad de los casos no han servido absolutamente para nada porque no se han llevado a efecto”, lo que a su juicio supone “un menosprecio no solo al trabajo que se realiza desde la oposición sino a la propia institución”. Y es que el Grupo de Gobierno “aprueba propuestas para quedar bien ante la ciudadanía y luego no es capaz de desarrollarlas, afirma la edil.

La concejal del PP defiende que un importante número de iniciativas “que duermen el sueño de los justos” tan solo necesitan “de voluntad política” para su desarrollo, poniendo como ejemplo la firma del convenio de colaboración con El Dorador, aprobada en 2015; la regularización de la gestión del mercadillo, de enero de 2016; la disponibilidad municipal de un equipo informático para los usuarios del Servicio Canario de Empleo, de febrero de 2016; la oficina mancomunada de información del consumidor, de hace ya casi dos años; o la moción para restaurar el mosaico de Nitrato de Chile, que se acordó por unanimidad en octubre de 2016.

Marta Poggio se pregunta además “qué fue” de la moción aprobada para la elaboración del reglamento de funcionamiento de los parques infantiles, la construcción del parque canino, la parada de guaguas en la zona norte o la propuesta para el aprovechamiento de la Quinta Verde. La concejal popular sostiene que el Grupo de Gobierno “tiene mayoría suficiente para rechazar como ha hecho propuestas de futuro para Santa Cruz de La Palma, ya que se conforma con resolver los problemas del día a día sin ser capaz de mirar más allá, pero para lo que no tiene potestad, a pesar de que lo está haciendo, es para menospreciar los acuerdos que emanan del principal órgano de representación de la ciudadanía”.

Poggio manifiesta que “quedando un año de legislatura y siendo consciente de la pasividad extrema del gobierno municipal, nos tememos que la mayoría de estas propuestas ya no se desarrollen a lo largo de todo el mandato”, deseando que a partir de 2019 asuma las riendas del ayuntamiento otro grupo de concejales “más efectivo y respetuoso con los acuerdos plenarios”.