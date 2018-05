Etxeberria cambia de objetivo una vez que se esfumó el ‘play-off’ de ascenso

El entrenador del CD Tenerife, Joseba Etxeberria, en su aparición previa al partido de mañana ante el Reus repasó la actualidad de su equipo, una vez que los números, que aunque siguen dando posibilidades matemáticas de play-off, han alejado al representativo del sueño del ascenso. El de Elgóibar puso al mal tiempo buena cara.

“La semana ha ido bien, haciendo la digestión del último partido. El de Reus será un encuentro muy complicado. Está muy fuerte en casa. Solo ha recibido un gol en siete partidos, eso dice mucho. Cuando no ganas, todo el mundo se desanima un poco. A medida que pasan los días, la respuesta de los jugadores es buena, no bajan la intensidad y trabajan muy fuerte. Eso se agradece. Es más fácil para preparar un partido”.

Además afirmó que van a “pelear” por llegar a los puestos de promoción y, si se quedan sin opciones, van a seguir “dando la cara porque para el club no es lo mismo quedar el séptimo que el decimosegundo”.

Etxebe reconoció que pueden haber novedades en cuanto al dibujo táctico, aunque se lamentó que lo medios de comunicación estén tan bien informados sobre un tema que solo le atañe a él. Además puede haber cambio de peones en el once inicial, y vaticinó que tipo de partido le espera en tierras catalanas. “Queremos jugar bien, dar la cara ante un rival muy duro en su campo y volver a las victorias. Cambiar de dibujo es una posibilidad, pero no me gusta demasiado que se sepa. Veo que los medios están bastante bien informados. Soy el que gestiona el grupo e insisto, no me gusta demasiado que se conozca esa información. Son cosas que me extrañan, porque no estoy acostumbrado a ellas. En cuánto a la alineación puede haber algún cambio en el once. Trabajamos para que salga un equipo de garantías y con las ideas claras. Será un partido cerrado, pienso que con pocos espacios”.

Malos arbitrajes

Etxebe tampoco se ensañó con los pésimos arbitrajes que ha sufrido el CD Tenerife en los tres últimos partidos ante Huesca, Rayo Vallecano y Almería. “Las decisiones arbitrales están ahí, y no me gusta hablar mucho de eso porque es escurrir el bulto y buscar excusas. Seguro que nosotros tampoco hemos estado acertados, no hemos hecho todo bien”.

El entrenador del CD Tenerife, que no podrá contar con el sancionado Bryan Acosta, y los lesionados Aitor Sanz y Tayron, habló de nombres propios. “Veo bien a Juan Villar. Lleva tiempo entrenando en plenitud. Es un chico con mucho veneno y todo lo que hace cerca del área es muy peligroso. Paco Montañés viene de una lesión larga, y en una articulación complicada. Tiene el alta desde hace tiempo, pero tiene que seguir un proceso después de tanto sin competir”.