‘Factor X’ elimina con polémica a los autores de ‘Cómeme el donut’

Factor X, el programa de talentos que Telecinco emite los viernes por la noche, ha vivido uno de sus momentos más tensos después de que Jirafa Rey y Lapili, autores del hit Cómeme el donut, que arrasó en redes tras su presentación en fases previas del concurso televisivo, hayan sido eliminados.

En esta ocasión, el dúo formado por estos dos primos, Glitch Gyals, presentó al jurado un nuevo tema, Muslona, que pretendía, con una percusión realizada por el choque de los muslos de la propia Lapili, ser toda una reivindicación acerca del cuerpo femenino y la celulitis. Sin embargo, aunque al público le encantó el nuevo tema, el jurado no se puso de acuerdo.

Laura Pausini y Risto Mejide se rindieron al nuevo temazo. “Hace falta más gente como vosotros”, alabó Risto. Pero la canción no conquistó al locutor de radio Xavi Martínez, que les descerrajó un “No” que les expulsó directamente del programa, ante la sorpresa e indignación de los presentes.

“¿De verdad no les vas a dar una silla?”, preguntó Risto a Xavi, que se mantuvo en su negativa. Llegó entonces el momento más tenso entre ambos jurados. “Sabes que respeto muchísimo tu criterio, aunque en ocasiones como esta esté mal dado, seguramente por la influencia de haber sido juez en Got Talent”, le dijo Xavi a Risto, que contestó hábilmente: “¿Sabes lo que me influye? En Got Talent, Operación Triunfo, Factor X… La gente con talento y con algo que decir, y ellos lo tienen”. Pero Xavi no cambió su voto: “Tengo que ser sincero conmigo mismo. No tenéis una silla”, concluyó.

La decisión supuso un aluvión de críticas en las redes sociales.

FACTOR X NO ES NI LA VOZ NI OT!!!! XAVI MARTINEZ A LA CALLE#FactorX7 — – Sr. GASTAKO de Amaia ♥ (@Gastako) 25 de mayo de 2018

#FactorX7 Jajajaja!! Es increíble como Tele5 se empeña en undir sus programas. Primero GH, ahora FactorX, no contentos con quitarnos el 24h en GH, AHORA Tele5 nos quita a JIRAFA REY Y LA PILI. *POSTDATA PARA XAVI Y LAURA *: FACTOR X ES LO QUE LE GUSTA A LA GENTE IGNORANTES!! BYE! pic.twitter.com/9yG7WAnmuw — Raúl V (@RaulValens) 26 de mayo de 2018