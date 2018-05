Ignacio Escolar ratifica en el Juzgado las informaciones del máster de Cifuentes

El director de Eldiario.es, Ignacio Escolar, y la periodista de ese medio Raquel Ejerique han ratificado las informaciones que han publicado sobre el caso del polémico máster de Cristina Cifuentes, en el acto de conciliación celebrado esta mañana el Juzgado de Primera Instancia número 39 de Madrid por la querella que les interpuso la expresidenta madrileña sobre dichas informaciones.

“Nos hemos ratificado en todo lo publicado porque es una información relevante, está contrastada. Esté caso está judicializado en otro juzgado de plaza Castilla, en una instrucción en la que Cristina Cifuentes tiene que declarar como imputada. Toda la información que hemos publicado es veraz y, por tanto, no tenemos nada que rectificar”, ha dicho Escolar.

Ahora, la exdirigente regional tiene 8 días para presentar formalmente la querella. El director de Eldiario.es ve “dudoso” que siga con este trámite judicial. “Puede hacerlo pero lo tiene difícil porque quien tiene un problema judicial es ella en otro Juzgado. Si lo hace será una imprudencia porque lo tiene francamente difícil en nuestra opinión porque la información no solo es veraz y contrastada, sino que está admitida en otro Juzgado gracias a una denuncia provocada por nuestras informaciones”, ha añadido.

Ignacio Escolar ha revelado también que en los pasillos del Juzgado la abogada de Cifuentes -ella no ha acudido a la sede judicial- les ha ofrecido una conciliación a través de un “término medio” que no ha detallado. “Le hemos dicho que no había un término medio entre la verdad y la mentira, y por supuesto que nos íbamos a ratificar y no vamos a ratificar ni una coma”, ha añadido.

Por su parte, Ejerique ha manifestado que “a estas alturas toda España sabe e incluso las profesoras de Universidad han reconocido” lo ocurrido, “que es que Cifuentes no se presentó a ningún examen ni se presentó ni expuso ni puede aportar ningún trabajo de fin de máster”.

“Hemos dicho a través de la letrada que nos ratificamos en todo lo publicado. Que hemos ejercido el derecho fundamental a la libertad de información y no solo a través de Eldiario.es, sino que esta querella es una amenaza a este derecho, que es fundamental reconocido por la Constitución. No vamos a dar un paso atrás y así lo prueba que haya una investigación judicial en curso”, ha añadido.

La periodistas ha apuntado también que el Juzgado que investiga las irregularidades del máster cada día ofrece una nueva sorpresa y ya hay diez imputados. “Las líneas básicas del caso máster ya lo conocemos y falta por ver la responsabilidad exacta de Cifuentes, de su equipo, de su asesora, rector, de los profesores que lo aprobaron. Todavía queda bastante recorrido”, ha augurado.

EL RECORRIDO JUDICIAL

El acto de conciliación celebrado hoy es el Juzgado número 39 de Madrid es el paso previo y obligatorio a la interposición de la querella por injurias y calumnias anunciada por Cifuentes contra estos periodistas por una supuesta vulneración a su derecho al honor en relación a las informaciones sobre su postgrado en la Universidad Rey Juan Carlos que han acabado con su carrera política.

Cifuentes acusa a los redactores de atentar “gravemente contra la verdad” y contra su honor por sus informaciones falsas, según su relato. Pero la propia expolítica tendrá que declarar el próximo 26 de junio en calidad de investigada ante la jueza de Instrucción número 51 de Madrid sobre el contenido de dichas publicaciones.

Lo hará por la presunta comisión de delitos de cohecho y falsedad documental y un día después de que comparezcan seis de los investigados en la causa. Ese día, declararán el exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde; los profesores Pablo Chico de la Cámara, Susana Galera y Rodrigo Martín; un alumno de la mismas promoción que Cifuentes; y Maite Feito, exasesora de la Comunidad de Madrid que supuestamente presionó a directivos de la Universidad para que diese algún tipo de coartada sobre el máster.

Escolar ya compareció ante la jueza hace unos días, aportando a la misma las tres actas de convalidación de notas en las que aparecen las firmas falsificadas. En las mismas, se demuestra, según manifestó, que habría aparta de Cifuentes, diez alumnos con “trato VIP”. Uno de ellos ya ha sido llamado a declarar como investigado.

El caso destapado por este diario encauzó la caída de Cifuentes junto a la publicación de un vídeo en el que aparecía hurtando unas cremas en 2011, cuando era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid.

La política dimitió el 25 de abril como presidenta de la Comunidad de Madrid. Recientemente, solicitó su reincorporación a su plaza de funcionaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), una petición que se ha admitido.