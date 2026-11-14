La Guardia Civil desmantela una red que pagaba 100 euros por abrir cuentas bancarias a través de TikTok

La Guardia Civil ha cerrado un canal de TikTok que ofrecía hasta 100 euros a usuarios por abrir cuentas bancarias que después eran utilizadas para mover dinero procedente de estafas y otros delitos informáticos. La operación, desarrollada en Granada y Almería, se ha saldado con dos detenidos, una persona investigada y al menos 162 víctimas identificadas.
Los agentes han conseguido recuperar 38.000 euros en el marco de la operación Black-Account, una investigación que comenzó hace un año tras la denuncia presentada por una de las personas afectadas en Granada.
Entre los detenidos figura el administrador del perfil de TikTok utilizado para captar a los titulares de las cuentas, según ha informado la Guardia Civil.
Así funcionaba la estafa a través de TikTok
El procedimiento comenzaba con la publicación de vídeos en TikTok en los que se ofrecía dinero fácil a cambio de un trámite aparentemente sencillo: abrir una cuenta bancaria.
Las personas interesadas debían contactar con los responsables a través de un número de teléfono publicado en los comentarios de los vídeos.
Una vez abierta la cuenta a su nombre y completada la verificación de identidad, los participantes entregaban las claves de acceso y los códigos de seguridad recibidos por SMS.
De esta manera, aunque las cuentas continuaban figurando a nombre de quienes las habían abierto, el control pasaba a manos de los responsables de la trama.
Estas cuentas eran utilizadas para recibir dinero procedente de actividades delictivas, transferirlo a otras entidades y dificultar que los investigadores pudieran identificar a los verdaderos beneficiarios.
Hasta 26 cuentas bancarias a nombre de una sola persona
La investigación, realizada por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil, ha permitido reconstruir parte del recorrido del dinero mediante el análisis de movimientos financieros e información tecnológica.
Los investigadores descubrieron que uno de los titulares llegó a acumular 26 cuentas bancarias en ocho entidades diferentes.
Además, por una sola cuenta de una entidad financiera digital circularon cerca de 80.000 euros, lo que refleja el volumen de dinero que podía gestionarse mediante este sistema.
Para dificultar su localización, los fondos se transferían entre diferentes bancos, plataformas de pago y servicios de criptomonedas.
La operación continúa abierta y los investigadores no descartan nuevas detenciones.
La Guardia Civil advierte: ceder una cuenta bancaria puede tener consecuencias penales
La Guardia Civil recuerda que abrir una cuenta bancaria para otra persona o permitir que terceros la utilicen para mover dinero puede acarrear responsabilidades penales.
Por ello, recomienda desconfiar de las ofertas difundidas en redes sociales que prometen dinero rápido a cambio de abrir cuentas o facilitar datos personales.
También insiste en que nunca deben compartirse contraseñas bancarias ni códigos de verificación recibidos por SMS.
Las personas que hayan entregado esta información deben contactar inmediatamente con su banco y presentar una denuncia ante la Guardia Civil. También pueden comunicarse con el cuerpo a través del teléfono 062.