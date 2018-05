Ingrid Guardiola y Miguel Ángel Blanca reciben la Estrella Polar del XIII Festivalito

“El Festivalito La Palma es único” así definieron Ingrid Guardiola y Miguel Ángel Blanca su paso por esta cita con el séptimo arte en La Palma, destacando además su “infinita capacidad para conectar a las personas a través del cine, despertar la creatividad hasta límites insospechados y desarrollar a través de este formato propio “nuevas formas de concebir el arte, alejadas del glamour de las alfombras rojas y tan realista como extraordinario”.

Unas palabras que fueron acogidas con una ovación por el público asistente a la ceremonia de entrega de la Estrella Polar Homenaje del XIII Festivalito La Palma – Festival Cine de Las Estrellas. El máximo reconocimiento que el certamen brinda a los cineastas y que los galardonados recibieron de mano de su director, José Víctor Martín Fuentes, y de la alcaldesa del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, Noelia García Leal.

El gran mérito de esta pareja de cineastas catalanes, que derrocharon sentido del humor y complicidad en el escenario, radica en su gran capacidad para representar las dos caras de una misma moneda, apostanto por un cine caracterizado por la transgresión formal y narrativa, retrato de la juventud y la vejez y con el que hacen especial hincapié en la importancia de la juventud, las mujeres y los mayores.

Sus películas están marcadas por una mirada de desconcierto hacia nuestro tiempo, y aunque presentan propuestas dispares, coinciden en su vocación política y en su retrato del simulacro del bienestar de la sociedad de consumo, alejados de cualquier tipo de moralismo.

Cuestiones que, tal y como reconoció el director del Festivalito, han resultado “decisivas a la hora de concederles por unanimidad nuestro máximo reconocimiento, un reconocimiento con el que queremos hacer justicia a la calidad de sus producciones, con las que defienden un cine atrevido, que rompe moldes, invita a la reflexión y cuestiona el sistema actual en el que vivimos”.

Un cine carismático y que, según destacó “responde a un pulso interior y a la necesidad de expresar emociones tan intensas como profundas, con el que logran conectar y emocionar a un público ávido de nuevas experiencias creativas”.

Cineastas consagrados

Ingrid Guardiola y Miguel Ángel Blanca forman parte de Boogaloo Films, una de las jóvenes productoras de Barcelona referentes en las nuevas formas de producir y contar historias con trabajos avalados por más de 50 premios nacionales e internacionales. Entre sus producciones cuentan con el transmedia Your Lost Memories, documentales como Un lloc on caure mort (Premio Festival In-Edit, 2014), The Perfect Protein (Selección en San Sebastián, 2015), Hayati (coproducido con France3, AlJazeera y Movistar+, 2017), y la ficción La Extranjera (Selección en el SEFF, 2015).