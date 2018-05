Jonay Risco salda otra deuda

Que pase el siguiente. Jonay Risco sigue saldando deudas pendientes. Alguna como la de Andy Ristie ya no se podrá arreglar debido a la retirada del de Surinam, pero a buen seguro que el tinerfeño, en su estado de forma actual, también habría tenido ese desquite.

Lo del sábado ante Davit Kiria fue legendario. Jamás nadie le había dado semejante solfeo al duro campeón del Glory. El georgiano se fue tan aturdido por la cuerada que se había llevado que hasta protestó la unánime e indiscutible decisión de los jueces a favor del tinerfeño.

Jonay Risco defendió su cinturón con una exhibición en todos los sentidos. “Ha sido la pelea que más me ha emocionado en toda mi carrera, la veo casi insuperable”, reconocía ayer en el día después el fajador del equipo de Moisés Ruibal.

Y es que no sólo fue lo que se vio sobre el ring, donde Risco mostró una de las mejores versiones que se le han visto a un kickboxer tinerfeño en la historia. Fuera del cuadrilátero el ambiente fue inmejorable con la Orquesta Sinfónica de Tenerife interpretando Carmina Burana en el camino del tinerfeño hacia el cuadrilátero. “Vivir algo así, con la gente tan entregada y con un espectáculo tan grande… estoy muy feliz”, acertaba a decir un Risco que se vio “superior” a Kiria ya dentro de la batalla.

“En los primeros tres asaltos me sentí muy cómodo, me vi superior, en el cuarto asalto noté un poco el cansancio y que Kiria subió el ritmo y en el quinto apretamos para dejarnos la piel y no crear dudas”, señalaba el sanmiguelero que reconocía que la pelea había sido “muy dura”.

Hubo muchas diferencias respecto al primer pleito con Kiria. Risco fue el mejor Risco, incluso superior a lo que hizo con Buakaw y Kiria se encontró con un rival imparable, explosivo, veloz, respondiendo a cada serie del georgiano con una serie más numerosa en golpes. “Notaba mucho sus manos, incluso más que en la primera pelea, pero habíamos hecho una gran preparación para cobrarnos la revancha y todo salió bien”, certificó el campeón.