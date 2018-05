Julieta Martín presenta su último libro, una historia de aventuras que cuenta “cómo la vida nos va devorando con el paso del tiempo”

Julieta Martín Fuentes(1976), que escogió regresar a La Palma y a la casa de sus abuelos en El Paso hace doce años para dedicarse de un modo más comprometido a escribir, publica su tercer libro, una novela de aventuras en un contexto histórico de gran amplitud cronológica y en una narración con la voz de un hombre, Sinamón, que se asoma al interior del mundo de una mujer. El Corazón de Débora (Mercurio Editorial) relata “cómo la vida nos va devorando contado en un relato de aventuras dinámico y ágil, lo que supone para mi una forma de explorar y divertirme haciendo lo que más me gusta”. Este historia comienza con el ataque del corsario Pata de Palo a las costas de Santa Cruz de La Palma y de ahí pasa a distintos momentos claves que cambiaron el curso de la historia, como la Revolución Industrial, la Revolución Francesa o el nacimiento del capitalismo, y todo ello a través de una potente estirpe familiar.

El aparente intimismo de Julieta, que en nuestra fotografía periodística queda en una plano fijo como observadora de los mundos que la habitan y de los que la rodean, queda roto en una acto consciente para desentrañarse a si misma, a las mujeres y a la evolución del ser humano como arquitecto de la esperanza o del desamparo y no solo desde un punto de vista estético, sino del alma en su esencia más pura. Estas mareas, a veces con remansos de inspiración y otras en una compulsión de acontecimientos, se encuentran en las páginas de esta última novela de Martín Fuentes que está ilustrada por una potente y sugerente imagen de Manu Herrrera, un enamorado del género de aventuras que también participó en la ópera prima de la autora en 2015, Lolita Pasión. Julieta confiesa que su manera natural para comunicar no es la palabra, sino la escritura. Tanto es así que “me agota hablar y en cambio escribir me recarga de energía”, un regalo que se hizo a sí misma con sus dos primeros libros, también editados por Mercurio Editorial.

“A medida que he ido creciendo y comunicando me he ido abriendo al mundo y en este trayecto en el que todos aprendemos algo yo he tenido la oportunidad de tener el origen de esta historia”. Esta precisamente en esa decisión de comunicar y de apostar por dedicarse con espacios exclusivos para la escritura y para la observación, cuando apareció el germen de este libro. “Una madre y un hijo hablaban en un café de La Habana y escuché no la conversación pero sí una frase sobre la que medité mucho: Cuando te perdiste a ti mismo”.

Julieta Martín Fuentes es una canariona que se siente palmera y que respira desde un espíritu universal. Su proyecto de futuro es seguir escribiendo, una profesión que combina con el periodismo y que le permite “estar en constante construcción, siempre reflexionando, siempre pensando y queriendo crear”. Desde el año 1999 comenzó a a ejercer como periodista y como jefa de prensa en diferentes gabinetes de instituciones públicas y empresas privadas. Ha escrito guiones de cine y codirigido uno de ellos.