La acusada del crimen de Fuencaliente pide perdón, aunque solo reconoce haberlo presenciado

La mujer identificada con las iniciales C. H. H, una de las dos personas acusadas por el crimen acaecido en el municipio palmero de Fuencaliente hace dos años, pidió ayer perdón, entre sollozos, por lo sucedido entonces, si bien sostiene que no participó activamente en la muerte a machetazos de la víctima, C. M., un vecino de 57 años conocido como Candidito. La mujer, que es la pareja sentimental del otro acusado, mostró arrepentimiento durante su declaración en la jornada inicial de juicio, que se celebra en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Para hoy está previsto que declare el otro inculpado, identificado como F. P. A., conocido como el Carbonero.

Por su parte, la Fiscalía solicitó ayer 22 años de prisión para cada uno de los dos acusados por la muerte de C. M., asesinado a machetazos en Fuencaliente durante la madrugada del 10 de octubre de 2015 mientras dormía en su casa.

En el juicio se juzga a la pareja formada por F. P. A. y C. H. H., aunque en un primer momento también fue detenida por supuesto encubrimiento una hija de la mujer a quien, poco después, el ministerio fiscal dejó libre de sospecha.

En principio, la Fiscalía solicita 22 años de cárcel para cada uno de ellos, como se ha apuntado, y una indemnización de 150.000 euros para el hijo del fallecido. Desde el primer momento se barajó la hipótesis de que la muerte podía deberse a un ajuste de cuentas. Las detenciones se llevaron a cabo con rapidez y tuvieron lugar apenas tres días después de lo ocurrido. La Fiscalía da por probado que aquel 10 de octubre los acusados se dirigieron al domicilio de la víctima con la intención de acabar con su vida, que fue atacada mientras dormía bajo un árbol en el patio de la casa, con un machete de más de 30 centímetros de hoja y un cuchillo de 14 centímetros.