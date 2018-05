La carta de un cura a Willy Toledo tras su acusación por presunta ofensa religiosa

El actor Willy Toledo tenía que comparecer ayer, miércoles 23 de mayo, ante el juez para declarar por un presunto delito de ofensa religiosa, pero en lugar de acudir al juzgado, se citó con los medios de comunicación para dar una rueda de prensa en una sede pastoral de Madrid. La vista finalmente fue aplazada debido a la huelga en los juzgados, por lo que Toledo tendrá una oportunidad de defenderse ante la justicia el próximo 28 de junio.

Un cura llamado Patxi Bronchalo ha dirigido al actor una carta que ha sido recogida por el diario ABC. En ella, Bronchalo defiende el trabajo que realiza como cura y asegura sentirse ofendido por las declaraciones de Willy.

“Desde que me levanto hasta que me acuesto intento ayudar a las personas con las que me encuentro, y no porque sea muy bueno, qué va, sino porque es mi forma de responder a la llamada de Dios. Te puedo decir que conozco a decenas y decenas de curas que hacen lo mismo y están dejándose la piel en parroquias, hospitales, tanatorios, colegios, institutos, comedores, sanatorios mentales, etc. Es cierto que no conducen un taxi, ni ponen ladrillos, pero créeme, podrías hablar bien de ellos si les conocieras. El concepto de trabajo va mucho más allá de lo que nos dice el marxismo, Willy”, asegura.

“Puedes no creer en Él, pero eso no te da derecho a ofender el sentimiento religioso de las personas. Tus palabras han hecho mucho daño a gente buena. Insultar a Dios tu lo llamas libertad de expresión, yo creo que la libertad de expresión se convierte en esclavitud de pensamiento en el momento en que pasa por encima de la caridad en el trato a los demás, en este caso a los creyentes. Dices que en este país no hay libertad de expresión, sin embargo lo haces en un acto en el que públicamente se ofende a Dios en una capilla. Te lanzo una pregunta: ¿qué pasaría en Cuba si te pusieras en medio de la Plaza de la Revolución a gritar cagándote en la familia Castro? Rezo por ti”, concluye.

El juicio contra Willy Toledo se basa en que, presuntamente, hirió los sentimientos de los creyentes cristianos cuando colgó este post en Facebook:

En la rueda de prensa, Toledo defendió una vez más la libertad de expresión argumentando que “cada vez que tú emites una opinión, es obvio que las personas que abracen la opinión contraria se van a poder sentir ofendidas. Yo también me siento ofendido por muchas expresiones que escucho, pero sin embargo no se me ocurre ejercer acciones legales, persecutorias e inquisitoriales contra quien opina distinto a mí”.