La escritora francesa Fred Vargas, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2018

La escritora francesa Fred Vargas (Frédérique Audoin-Rouzeau), ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2018. El jurado ha leído el fallo este jueves a las 12.00 horas en el Hotel de la Reconquista de Oviedo. Esta candidatura ha sido propuesta por Gustavo Suárez Pertierra, miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2018.

A este premio optaban 35 candidaturas de 21 nacionalidades. Éste es el quinto de los ocho galardones internacionales que convoca anualmente la Fundación, y que este año alcanzan su XXXVIII edición.

Frédérique Audoin-Rouzeau (París, 7 de junio de 1957), conocida por el seudónimo Fred Vargas, es una escritora, arqueozoóloga y medievalista francesa, autora de novelas policíacas. Hija del escritor Philippe Audoin (surrealista, amigo de Breton), tiene una hermana gemela pintora, Jo Vargas, y su hermano es el historiador Stéphane Audoin-Rouzeau.

Hizo el bachillerato en el instituto Molière en París y se doctoró en Historia con una tesis sobre la peste en la Edad Media. Ha trabajado como investigadora en el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS, por sus siglas en francés) y en el Instituto Pasteur, y está especializada en arqueozoología.

Ha trabajado también en las excavaciones arqueológicas de la calle Lutèce, frente al Palacio de Justicia de París, y en el monasterio de La Charité-sur- Loire. Escribió su primera novela policíaca, ‘Les Jeux de l’amour et de la mort’, a mitad de los años 80, en paralelo con su trabajo en una excavación arqueológica en Nièvre. Con ella ganó el Festival de Cognac.

Escogió el seudónimo Fred Vargas, como su hermana gemela Jo, en homenaje a María Vargas, el personaje de Ava Gardner en ‘La condesa descalza’. La principal serie de novelas de Vargas, y la que le ha dado mayor éxito, es la del comisario Jean-Baptiste Adamsberg.

Ha publicado también otras novelas sin este personaje y algunas obras de no ficción. Vargas le da mucha importancia en sus textos a los personajes, a las intrigas secundarias y a los diálogos. También destaca en su escritura la presencia de leyendas y de acontecimientos históricos y la importancia del humor y la poesía.

SU OBRA

Ha escrito la serie del comisario ‘Jean-Baptiste Adamsberg: L’Homme aux cercles bleus’ (1991) (El hombre de los círculos azules, 1996), ‘L’Homme à l’envers’ (El hombre del revés, 1999), ‘Pars vite et reviens tard’ (2001) (Huye rápido, vete lejos, 2005), ‘Sous les vents de Neptune’ (2004) (Bajo los vientos de Neptuno, 2006), ‘Dans les bois éternels’ (2006) (La tercera virgen, 2008), ‘Un lieu incertain’ (2008) (Un lugar incierto, 2010), ‘L’Armée furieuse’ (El ejército furioso, 2011), ‘Temps glaciaires’ (Tiempos de hielo, 2015) y ‘Quand sort la recluse’ (2017) (Cuando sale la reclusa, 2018).

Además del volumen de tres novelas cortas protagonizadas por ‘Adamsberg Coule la Seine’ (2002) (Fluye el Sena, 2012) y la serie Les ‘Trois Évangélistes’ (Los tres evangelistas, 2014): ‘Debout les morts’ (Que se levanten los muertos, 1995), ‘Un peu plus loin sur la droite’ (1996) (Más allá a la derecha, 2006) y ‘Sans feu ni lieu’ (1997) (Sin hogar ni lugar, 2007).

Otras novelas suyas son: ‘Les Jeux de l’amour et de la mort’ (1986), ‘L’École du crime’ (1987, inédita) y ‘Ceux qui vont mourir te saluent’ (Los que van a morir te saludan, 1994).

En colaboración con Boudoin ha publicado los cómics ‘Les Quatre Fleuves’ (2000) (Los cuatro ríos, 2009) y ‘Le Marchand d’éponges’ (2010) (El vendedor de estropajos, 2011).

Es asimismo autora de los ensayos ‘Petit traité de toutes vérités sur l’existence’ (2001), ‘Critique de l’anxiété pure’ (2003) y ‘La Vérité sur Cesare Battiste’ (2004).

Y con su verdadero nombre ha publicado los estudios ‘Ossements animaux du Moyen Âge au monastère de la Charité-sur-Loire’ (1986), ‘Hommes et animaux en Europe : corpus de données archéozoologiques et historiques’ (1993), ‘Les Chemins de la peste, le rat, la puce et l’homme’ (2003) y ‘Un aliment sain dans un corps sain : Perspectives historiques’ (2007).Parte de su obra ha sido además adaptada al cine y la televisión.

Premio Landernau (2015), Premio International Dagger en tres ocasiones consecutivas, Premio Mystère de la Critique (1996 y 2000), Gran Premio de Novela Negra del Festival de Cognac (1999), Premio de las Librerías Francesas y Trofeo 813 a la Mejor Novela en Francés, entre otros galardones.