La ‘Oleada Solar’ tiene un rotundo éxito en La Palma, que apuesta por un nuevo modelo energético

El desarrollo del Plan Insular por un Nuevo Modelo Energético para La Palma está en manos del Cabildo, algo que recuerdan desde la Plataforma social por la Energía que logró uno de los mayores consensos sociales que se recuerdan en La Palma. Ese plan, aprobado por la Mesa Insular de la Energía liderada por la institución insular, podrá comenzar a desarrollarse a partir de las decisiones políticas tras el éxito alcanzado por la primera línea de subvención al autoconsumo con energías limpias, ejecutada con cargo al Presupuesto de 2017 y atendiendo a más de 70 propietarios. La Palma ha pasado a la palestra en los foros especializados y entre los defensores de las energías renovables, tras copar el 20% de los proyectos de lo que se conoce como Oleada Solar en el ámbito nacional y que ha sido facilitada por Som Energía, una cooperativa con 50.000 socios fundada originalmente en Gerona pero que se ha extendido por todo el territorio español e instalada ya en La Palma.

El Cabildo palmero ha destinado en el marco presupuestario de 2018 otra línea de subvención que permitirá atender la lista de espera de ciudadanos que no pudieron acogerse a las ayudas en 2017, pero dispuestos a generar y aprovechar la energía solar para el autoconsumo, algo que se logró a partir de lo que desde la Plataforma por un nuevo modelo Energético de La Palma definen como “el primer paso en la construcción de un gran acuerdo social para definir el futuro modelo energético insular, en un contexto irreversible de transición energética tanto en el sistema eléctrico residencial como en el transporte, protagonizada por las renovables”. Tan importante es la participación de los ciudadanos, que desde la Plataforma social con gran peso en el Mesa Insular de la Energía, se da mayor importancia al impulso del cambio energético de forma particular y entre los vecinos de los 14 municipios palmeros, que en el recorrido “imprescindible” de lograr el corredor energético por el sur de la Isla, evitando la repotenciación por la Cumbre no solo para garantizar la demanda de suministro actual sino para asumir un demanda mayor en el horizonte de las próximas décadas. La subvención del Cabildo está destinada a quienes apuesten por esta energía limpia con potencias iguales o inferiores a 10 kW. En concreto, el objeto de la ayuda es la realización de proyectos de producción de energía eléctrica mediante sistemas de paneles fotovoltaicos para el autoconsumo de aquellas viviendas que, contando con conexión a la red de distribución, deseen reducir el consumo y contribuir al ahorro energético. El consejero de Promoción Económica, Comercio, Energía e Industria del Cabildo de La Palma, Jordi Pérez Camacho, ha destacado la oportunidad que estas ayudas suponen para todas aquellas personas que apuesten por la implantación de energías limpias y en beneficio de la sostenibilidad del territorio.

Cabildo y ayuntamientos están de acuerdo, tras la aprobación unánime del Manifiesto por la Energía en sus plenos, en que en La Palma se está diseñando una estrategia propia para afrontar la transición energética hacia una isla 100% renovable, inspirada en la iniciativa ciudadana de finales del siglo XIX que encendió, aprovechando el agua como recurso energético, la primera bombilla eléctrica de Canarias en las navidades de 1893. Si bien esa inicativa se abrió camino en un contexto de ausencia de planificación sectorial, la intención es que ahora en la Isla se permita un aprovechamiento organizado y progresivo de los recursos propios que permitan sustituir el petróleo en este cambio del modelo energético.