Laura Orgué, ganadora de la media maratón de la Transvulcania, habla sobre la prueba palmera

La Transvulcania Naviera Armas del pasado fin de semana sigue dando mucho que hablar. Una prueba que reunió a más de 3.600 participantes y uno de ellos fue Laura Orgué, ganadora de la media maratón y segunda en el Kilómetro Vertical. Una atleta catalana de nivel que estará en la próxima gran cita del trail nacional e internacional, ya fuera del archipiélago, en Zegama y que solo tiene palabras de agradecimiento hacia la isla de La Palma y la Transvulcania.

-¿Cómo entrena una campeona como tú?

Nunca me he entrenado específicamente para kilómetros verticales. A lo largo de los años he ido cambiando un poco porque antes competía en esquí de fondo, era mi deporte principal, y esto lo hacía como algo secundario. El entrenamiento ha ido cambiando en función de cuáles eran mis objetivos deportivos, si era el correr o el esquí y después de qué tipo de distancias quería competir, por lo que es algo que va cambiando un poco.

-Has participado en tres ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno a lo largo de tu trayectoria deportiva, ¿cómo fue tu experiencia en esas competiciones de primer nivel?He participado en tres ocasiones y fueron muy distintas una de la otra. Se celebran cada cuatro años, por lo tanto fueron doce años de diferencia entre una y otra. Como deportista cambié mucho desde el principio a la última participación. La primera fue como participación, la segunda con objetivos más ambiciosos pero un poco a la expectativa y el último año fue con la intención de ir a buscar un resultado.

-Este fin de semana pudimos verte en la Transvulcania, ¿cómo valoras esta gran carrera de montaña?

Es una competición que cada año más es súper conocida, tanto por los corredores de élite como a nivel popular. Hay mucha gente que se desplaza hasta allí y hay muchas modalidades en las que se puede participar por lo que supongo que también es llamativo para la gente. En mi caso he participado en las dos distancias más cortas, eran las que se adaptaba más a mis entrenamientos y a las competiciones que suelo hacer. Mi conclusión de este fin de semana es muy positiva porque creo que no podría esperar un resultado mejor, ya que estaba a principio de temporada y fue un poco un test para calibrar en qué nivel me encontraba. He visto que en verticales, que sí que quedé segunda a pocos segundos de la ganadora, tengo que seguir mejorando. Luego en la media maratón sí que me encontré muy bien y he visto que es una distancia que ahora mismo la domino bien y estoy preparada para afrontarla en futuras competiciones. En realidad ahora empieza para mí la temporada y este fue el primer dorsal que me puse, pero no era objetivo en sí mismo la Transvulcania sino era justamente para calibrarme, y saber en qué había que mejorar, cambiar e incidir más de cara a las próximas.

-¿Con cuánta antelación te has preparado para esta cita palmera?

Nunca dejo de entrenar, aunque empecé a entrenar más en conciencia en el mes de diciembre con un programa de entrenamiento con la intención de preparar las competiciones que están al caer.

-Las subidas es lo que más le cuesta a la mayoría de los deportistas, ¿cuándo descubriste que en tu caso era lo que mejor se te daba?

El motivo por el que empecé hacer verticales no fue porque pensara que se me daba bien sino porque lo compaginaba con el esquí. Era la disciplina que menos agresiva era para la musculatura, porque no hay bajadas, no hay impactos y entonces empecé por eso. Luego sí que vi que tengo un poco de predisposición genética para ello y luego el saber sufrir y saber concentrarse en un tiempo más corto y en un esfuerzo muy intenso.

-¿Suponen todos tus logros alguna responsabilidad para ti? ¿O te ayuda?

Supongo que depende del día te lo puedes tomar de una forma u otra, las dos lecturas son fáciles que te vengan a la cabeza. Por ejemplo, antes de la Transvulcania sí hay un poco de incertidumbre de ver cómo me habré preparado, si llegaré bien o no… Aun así llevas mucho tiempo sin competir, sólo entrenando, no te comparas con nadie más. Puedes pensar que llevas bien el entrenamiento pero luego tienes que competir con otra gente y ver a qué nivel estás. Una vez ya has empezado, la incertidumbre se despeja un poco, pero luego está esto de si tengo posibilidades de hacerlo bien y te frena un poco por si no estarás a nivel que esperas. Yo creo que esto le pasa por la cabeza a todos los deportistas y hay que saber gestionarlo. Yo creo que esta tensión la vive todo el mundo y si hay que escoger yo creo que es mejor encontrarse bien y tener expectativas altas que encontrarse mal y pensar que nos vamos para casa.

-Por último, ¿irás a Zegama?

Sí, este año tengo intención de competir en algunas maratones por lo que es algo más o menos nuevo para mí. He entrenado un poco más largo para conseguir estar bien en estas pruebas. Voy con muchas ganas, en principio preparada pero luego hay que estar ahí batallando durante casi 5 horas, por lo que pueden pasar muchas cosas.