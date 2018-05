Letitia Chai se quita la ropa durante la presentación de su tesis

Una estudiante se quedó en ropa interior mientras presentaba su tesis en la Universidad de Cornell de Nueva York para protestar contra su profesora, que le había indicado días atrás que su ropa no era la apropiada para ir a clase.

Letitia Chai, que así se llama la alumna, recibió la reprimenda de su profesora porque según ella los pantalones eran muy cortos, según The New York Post. “Lo primero que la profesora me dijo fue ‘¿es eso realmente lo que te pondrías?”, escribió Chai en una publicación de Facebook sobre el incidente. “La profesora procedió a decirme, frente a toda mi clase, que estaba invitando a los hombres a mirar mi cuerpo y alejarlos del contenido de mi presentación”, manifestó la joven, que ha colgado en su Facebook el vídeo de la presentación.