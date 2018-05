Locura por César Brandon

Lo vivido este miércoles en El Sauzal con la firma de libros de César Brandon Ndjocu no será fácil de olvidar para el propio escritor ni para Nauzet García, propietario de la librería El Barco de Papel. Más 900 personas se acercaron hasta este establecimiento del municipio del norte de Tenerife. Estuvo firmando ocho horas, hasta las dos de la madrugada.

Brandon, nombre inspirado en el protagonista de la serie Sensación de vivir (porque cuando nació “estaba triunfando y mis hermanas le dijeron a mis padres que me lo pusieran”, cuenta, entre risas, el protagonista), saltó a la fama en todo el país tras ganar el programa de televisión Got Talent España, recitando una poesía dedicada a su madre. Este joven de 24 años, natural de Guinea Ecuatorial y afincado en Ciudad Real, decidió presentarse porque quería exponerse, tener una oportunidad de vivir de su pasión: escribir. “De puertas para adentro, escribir me da la vida. Si no escribiera, no sabría muy bien dónde encajar en el mundo. Una vez intenté dejarlo y me fue imposible. Quiero escribir, me encanta que lo lea la gente. Pero aunque esto no ocurriera, seguiría escribiendo para mí y cinco personas más”, revela el poeta. “Y de puertas para afuera, pues siempre digo que escribo porque quiero contar historias, tengo algo que decir y quiero compartirlo”, apostilla.

Y aunque afirma que tras salir en un programa de máxima audiencia nada ha cambiado, que sigue haciendo lo mismo que antes, lo cierto es que le ha valido para publicar su primer libro, Las almas de Brandon (editorial Espasa), un libro de narrativa corta, no poesía. “Salir en la televisión ha sido una ventana increíble sin la cual esto no estaría pasando, o al menos no estaría pasando ahora. Pero el recibimiento que está teniendo el libro, para mí es lo mejor. Cómo que se está rompiendo esa barrera; cuando la gente lee el libro y se da cuenta de que no vengo de la tele, vengo de un proceso creativo de muchos años, de sensaciones, de emociones y de un caos de una vida normal y corriente. Está siendo un recibimiento bastante bueno, sí”, relata César. Tal vez lo primero que sorprenda de Las almas de Brandon es que no es poesía. “Siempre he escrito prosa, relatos cortos, la poesía vino después. Las rimas aparecían en mi cabeza y tenía la necesidad de recitarlas”, afirma. Marwan, Defreds o Diego Ojeda son sus poetas de cabecera, y también lee a George Orwell o a Paulo Coelho, pero cuando se sienta delante del ordenador la inspiración surge de lo cotidiano. “Son relatos basados en hechos reales. Me inspiro en el día a día y en la vida de la gente que me rodea, porque al fin y al cabo en la vida real es donde están las historias” y, según confiesa, tras llevar años y años escribiendo ya tiene pensada su próxima publicación, “pero no me dejan contar mucho sobre eso”, dice, misterioso.

< ► > César firmando uno de los ejemplares de 'Las almas de Brandon'. | SERGIO MÉNDEZ

César no es solo escritor. Llegó a España hace siete años, a Ceuta, concretamente, donde estudió Educación Social. Una profesión que quiere combinar con su faceta literaria. “Definitivamente me encantaría combinar las dos profesiones. Me gustaría y voy a hacerlo. Quiero organizar cursos y talleres de educación emocional, y trabajar lo que es la poesía y el arte de escribir,mezclarlo con diferentes aspectos de la educación”, explica. Got Talent no solo le ha dado fama, también un premio de 25.000 euros que le ha mejorado sustancialmente la vida, “pero hay que seguir trabajando para que continúe mejorando”, responde. Tiene claro que esto es solo el principio y que esta etapa de su vida no se sostendría sin todo el trabajo que viene realizando desde hace años.

“Hola,/Esta carta debía haberla escrito hace dos años,/ así que por esta vez permitirme hablar en primera persona/y os prometo que ya acabo./Mamá, me encanta escribir a ordenador,/aunque detesto todo lo que trae el Word 2016 como predeterminado”. Así empieza el poema ganador de Brandon, dedicado a su madre, a quien antes del programa no veía desde hacía más de un año. Ni a ella ni al resto de su familia. “Ahora cada vez será más sencillo porque hay más facilidades para poder juntarnos”. Ahora todo es mejor.