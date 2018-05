Cuatro millones de euros para la carretera del Roque también son objeto de prórroga

Lo que parece una “competición” de prórrogas solicitadas por unas y otras administraciones de la isla para justificar obras públicas, y después de que el consejero de Infraestructuras revelara que el Cabildo ha dado de plazo a los 14 ayuntamientos palmeros hasta diciembre para la ejecución de las acciones contempladas en el Plan de Cooperación de Obras y Servicios por valor de tres millones de euros, continúa.

El popular Carlos Cabrera Matos, portavoz adjunto en la corporación insular, explicó ayer que “el grupo de Gobierno no ha justificado los cuatro millones de euros asignados por Fomento el pasado año 2017 la sustancial mejora de esta vía de acceso al Obervatorio del Roque de Los Muchachos, lo que en principio no supone ningún problema porque desde el Gobierno español dará facilidades”. Pese a todo aclaró que “los plazos estipulados para la ejecución de una obra están para ser cumplidos, por lo que no se puede entender como algo habitual, tal y como pretenden desde el Cabildo, la petición de prórrogas sino que tienen, como así es, carácter excepcional”. Desde las filas del Partido Popular atribuyen esta falta de justificación a “la incapacidad del grupo de Gobierno de gestionar esta cantidad de dinero y de justificar las obras a desarrollar ante las distintas administraciones”.

El millón de euros asignado por las arcas estatales en el año 2016 es el que se viene ejecutando actualmente en la carretera de acceso al Roque de Los Muchachos, una obra que se inició en la carretera LP-4 en el tramo de acceos al Observatorio palmero desde Santa Cruz de La Palma y cuyos trabajos se desarrollan desde el cruce del Pico de la Nieve, donde se aliviará la logrará la fluidez del tráfico en casos de restricción de acceso de vehículos, y desde allí hasta la zona de Los Andenes.