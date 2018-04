Mediación ante el Gobierno para mejorar la oferta en idiomas, turismo y medio natural

El Cabildo palmero aceptó mediar ante el Gobierno de Canarias, para lograr la permanencia de determinados estudios en la Isla así como la ampliación de otros, estudios todos ellos vinculados con la estructura económica de la Isla ligada a la industria turística, tanto en la oferta académica de la Escuela Oficial de Idiomas, como en dos Institutos de Enseñanza Secundaria del territorio palmero que han visto con sorpresa, cómo se han suprimido de sus planes de estudios para el próximo curso dos ciclos de grado medio y grado superior de sus respectivas ofertas educativas, uno de ellos el curso de Formación Profesional de Animación Sociocultural y Turística, hasta ahora en el IES de Puntagorda, así como el primer curso de grado medio de Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural, que se imparte en la Escuela de capacitación agraria de Los Llanos de Aridane.

La petición formulada en el pleno por la portavoz del Partido Popular, María de Haro, y con el compromiso de ser atendido por el grupo de Gobierno insular, conformado por socialistas y nacionalistas, expone la necesidad de solicitar ante la Consejería de Educación del Ejecutivo autonómico “la necesidad del establecimiento en la isla de la Palma de estudios completos de alemán en las Escuelas oficiales de idiomas”. Esto permtiría poner fin a una oferta inestable, que en ocasiones permite la realización de los tres primeros cursos de alemán, y que en otros incluye cuarto, pero que en ningún caso permite completar estos estudios en el territorio palmero. La situación, que ha llevado a un grupo de alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas en La Palma, a recoger firmas exigiendo la mejora la implantación de primero a quinto de alemán y que serán presentadas ante la Consejería de Educación, se concreta en el hecho de que “actualmente en ninguna de las dos escuelas existentes, una de ellas en Santa Cruz de La Palma y otra en Los Llanos de Aridane, se puede terminar de estudiar alemán, dado que no existen los últimos cursos, cuarto y quinto”. La petición incluye la incorporación a esta oferta reglada, la enseñanza de francés.

Para los populares en el Cabildo, no se explica además cómo la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias suprime las enseñanzas relacionadas con el Arovechamiento y Conservación del Medio Natural, hasta ahora impartida en Los Llanos. Argumenta María de Haro que “es una decisión que no se entiende aún más en una isla como La Palma, con una corona forestal tan importante y donde existe una apuesta por la defensa del medio ambiente y por la prevención de incendios forestales y algunos de los riesgos que se presentan en un territorio rural eminentemente agrario donde no cultivar genera aún mayores riesgos por la generación de combustible vegetal”. La salida laboral para esta formación la tienen sus potenciales alumnos en áreas tan concretas como Medio Ambiente, brigadas de prevención de incendios forestales o técnicos de grado medio en la gestión forestal.