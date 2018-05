Mensajero e Icodense afean la final

CD Mensajero y UD Icodense Glassydur no hicieron honor a la final de la Copa Heliodoro Rodríguez López, tras el conato violento que protagonizaron en la segunda parte, minuto 67, con una trifulca entre ambos equipos que se saldó con cuatro tarjetas rojas, dos por bando, por lo que acabaron con nueve jugadores. El encuentro transcurría con exquisita deportividad y con dos grandes aficiones que no pararon de animar a sus respectivos equipos. Pero una falta sobre Dani López acabó con agresiones, empujones, insultos y malos modos. El partido estuvo parado por espacio de diez minutos mientras se enzarban jugadores de ambos equipos, con protagonismo especial para el mensajerista Raico y el jugador del Icodense Alexis de Paz. El colegiado esperó a que acabara la trifulca y, con el apoyo de sus asistentes, expulsó con roja directa a los palmeros Raico y Dani López, y a los tinerfeños Alexis de Paz y Ricardo.

La pegada de Yeray

El CD Mensajero impuso su superior categoría ante una UD Icodense que jugó sus mejores minutos tras el 1-0 palmero, pero ni supo ni pudo batir a Kilian. Todo el peligro de los norteños llegó en botas de Samuel, que fue el jugador más incisivo en ataque del conjunto de David Alonso.

Por parte palmera, no pasan los años para Yeray, que con un triplete decidió la final de la Copa Heliodoro Rodríguez López. Su olfato de gol es incuestionable, y aunque no participe mucho en el juego de su equipo, cuando le llega el balón es letal en la suerte suprema.

Los rojinegros llevaron al principio el peso del encuentro y llegaron con frecuencia a los dominios de Sergio. El primer gol llegó en el minuto 14 tras una pérdida en el medio campo del Icodense que aprovechó Dani López para pasar en profundidad a Vianney, que tras regatear a un defensa marcó al palo largo. Un golazo. Tras este gol llegó el festival de Yeray Arrugado con tres más. El primero en el minuto 34 tras una magnífica volea. En el minuto 77, con un contragolpe que culminó con un disparo a media altura, y en los minutos finales, ponía la guinda con el tercero en su cuenta particular, tras una nueva contra palmera, que culminó con un disparo raso.

Al final volvió la deportividad y ambas aficiones, lo mejor con diferencia de la final, lo celebraron con los suyos.

FICHA TÉCNICA

CD Mensajero: Kilian (Gárate, min 46); Camacho, Moreno, Rayco, Jaime (Alexander, min 80); David Díaz, Vianney (Mario, min 83); Lionel (Orlando, min. 70), Yeray, Marcos (Matías, min 46) y Dani López

UD Icodense Glassydur: Sergio; Ricardo, Suso, Michel, Fran; Edgar (Yeray, min 63); Marco (Jose, min 56), José María (Alexis de Paz, min 56), Armiche, Samuel y Joel (Rubén Rosquete, min 56).

Goles: 1-0, min 14: Vianney. 2-0, min 34: Yeray. 3-0, min 77: Yeray. 4-0, min 85: Yeray.

Árbitro: Mauricio Damián Vilariño Álvez (Comité Tinerfeño). Expulsó con roja directa en el minuto 67 a los jugadores del Mensajero Rayco y Dani López, y Ricardo y Jaime de Paz por el bando tinerfeño. Amonestó a los jugadores palmeros, Lionel y Orlando, así como a los tinerfeños, Fran, Edgar, Samuel, Michel y Suso,

Incidencias: LXIX Edición de la Final de la Copa Heliodoro Rodríguez López, disputada en el recinto capitalino, ante unos 2.500 espectadores. Antes del inicio del encuentro los capitanes de ambos equipos, Yeray y Michel, se acercaron al busto del que fuese presidente del CD Tenerife a depositar sendos ramos de flores. Rayco González entregó una camiseta a su compañero Moreno, tras cumplir un centenar de partidos con el CD Mensajero. Además, el conjunto palmero entregó una placa al Icodense, y éstos, una metopa.