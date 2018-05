“No querría que otro municipio sufriera lo que Santa Cruz con Miraflores”

A finales de este mes cumple sus primeros seis meses como concejal de Urbanismo. Un tiempo en el que se ha tenido que enfrentar a varios asuntos peliagudos, como poner en marcha la redacción de un nuevo Plan General o desbloquear la licencia del Parque Tecnológico de Cuevas Blancas, que este mismo jueves puso su primera piedra. Pero, sin duda, la prueba de fuego para Carlos Tarife (Santa Cruz de Tenerife, 1977) ha sido hacer frente a la paralización del Cabildo de una licencia de obra en Miraflores.

-Cuando supo que se paralizaba la licencia de Puerta Canseco 23, ¿qué fue lo primero que pensó?

“Lo primero que se me pasó por la cabeza fue que cómo era posible que a un ciudadano que pide una licencia, pasa la fase técnica, supera la parte jurídica y se le da esa licencia, viene otra administración, en este caso el Cabildo, y paraliza la obra. Lo segundo, pues, sinceramente, que no me gustó enterarme por la prensa. Suponía que las relaciones entre administraciones públicas tenían que ser de otra manera”.

-Pero, al final, hubo acuerdo…

“Sí. Hoy puedo garantizar que en cualquier licencia que se pida sobre esos inmuebles de supuesta o dudosa catalogación, nada más y nada menos que 550, en Santa Cruz vamos a ser responsables. Por un lado, cuando se pida un licencia, se hará, de forma paralela, un informe sobre si tienen o no valores patrimoniales y, por otro, en el proceso del nuevo Plan General, vamos a revisar ese catálogo y dar carpetazo definitivo a esta situación”.

-¿Quién hará los informes?

“La empresa que resulte contratante de la adjudicación definitiva de la redacción del PGO es la que se va a encargar de esto, viene en el acuerdo marco”.

-¿Ya se ha pedido alguna otra licencia sobre esos inmuebles del listado de los 550?

“Aún no se han concedido, pero sí hay solicitudes de licencia sobre esos inmuebles y vamos a proceder como ya he dicho: solicitar un informe que vea si hay o no elementos que se deben proteger y, por lo tanto, si podemos o no proceder a dar la licencia completa y, sobre todo, informar al Cabildo cada vez que nos encontremos con una situación como esta”.

-¿Ya se ha informado al Cabildo de esas solicitudes?

“Aún no, porque estamos en una situación muy inicial, pero tanto en esta manzana como en el centro ya han advertido desde licencias que cuando pase la parte inicial de ver la documentación técnica, en la parte jurídica ya pediremos ese informe”.

-En estos momentos se han demolido dos de los tres edificios de Puerta Canseco… Puede decirse que es el inicio de la recuperación de esta zona…

“Es un avance importante, una necesidad expresada a gritos por los vecinos y comerciantes y por los propietarios, la de dar luz a una zona en el centro de Santa Cruz que estaba completamente degradada. Siempre pongo el ejemplo de cuando subimos a las azoteas. La imagen impacta mucho más desde lo alto, al ver cómo se ha permitido tener este espacio magnífico de la ciudad de esta manera”.

-¿Cuál cree que ha sido el motivo de esta degradación?

“Tiene mucho que ver con el retraso en el Plan General, pero también es verdad que hemos pasado por una época de crisis económica de la que ya estamos viendo la luz al final del túnel y que, evidentemente, a los propietarios de esos inmuebles les costaba mucho más hacer frente a la inversión. Luego tiene que ver también con que por fin estamos resolviendo un problema histórico con esos inmuebles de supuesto valor patrimonial”.

-Sin embargo, en Miraflores son cinco los que están dentro de esos 550, y el informe del Cicop solo analizó tres. ¿Qué cree que pasará con los otros dos?

“El informe del Cicop no incluía esos dos inmuebles, aunque visitaron toda la zona. Lo primero que tiene que pasar es que se presenten proyectos acordes al planeamiento y que esas licencias se puedan conceder. A partir de ahí, el compromiso, como ya he dicho, es solicitar otro informe sobre si tienen o no valores patrimoniales y, desde luego, si los tienen y hubiera que proteger algún tipo de elemento, evidentemente, los promotores tendrán que adecuar el proyecto”.

-Sí que es cierto que estas tres licencias, más la del edificio amarillo, demuestran el interés que hay en esa zona…

“Es una zona muy atractiva de la ciudad, en el centro de Santa Cruz, la que más posibilidades de desarrollo tiene. El edificio amarillo pegado al puente ofrece una imagen lamentable. Nosotros teníamos un expediente abierto en Disciplina Urbanística y multamos al anterior propietario. Sigue en vigor, así que la va a tener que pagar porque no se cumplía con el deber de conservación. Ahora hay nuevos propietarios, ya nos hemos reunido con ellos y la intención que tienen es demoler cuanto antes. Le hemos abierto las puertas de la Gerencia para agilizar las actuaciones, y, a partir de ahí, con la idea de que presenten un proyecto bonito”.

-Volviendo al acuerdo con el Cabildo, si bien es cierto que se han entendido, sin embargo, el contencioso administrativo ha seguido adelante, para sorpresa de Patrimonio Histórico insular…

“Con el Cabildo hemos llegado a acuerdos, tanto técnicos como políticos. Otra cuestión es la propia aplicación del artículo 48 de la Ley de Patrimonio. Eso es lo que siempre hemos discutido y ahí no hemos llegado a ningún acuerdo en materia técnica con el Cabildo. Sí que me han sorprendido determinadas reacciones, porque esto no deja de ser un contencioso administrativo más entre administraciones, para resolver una cuestión de competencias. De alguna manera, Santa Cruz está actuando como capital de la Isla, para aclarar una situación que le va a venir bien al resto de municipios de Tenerife sobre si el Cabildo puede o no puede aplicar el artículo 48 como lo hizo con Puerta Canseco número 23”.

-Hay que reconocer que los términos de la demanda son muy duros…

“No voy a entrar en los argumentos expresados en la demanda. Creo que lo que estamos discutiendo es la aplicación del artículo 48. Hablamos de aclarar si es o no es el procedimiento adecuado. A mí me duelen más las afirmaciones de que Santa Cruz no tiene la tarea hecha en cuestión de patrimonio o que no lo cuida, porque creo que eso, sinceramente, no es verdad. Santa Cruz tiene un catálogo en vigor, que parece mentira que no se defienda. Otras administraciones no pueden decir lo mismo, como el Cabildo, que lleva 14 años tramitando el suyo”.

-¿Cree que se podría repetir esta situación, la de paralizar una licencia en otro punto de la ciudad, a pesar de este acuerdo?

“Entiendo que no se debería producir en ninguna parte de la ciudad ni de la Isla. No me gustaría que cualquier otro municipio sufriera lo que hemos sufrido en Santa Cruz: que paren una obra y nos enteremos por la prensa”.

-Y sobre el número 23, ¿cuál es la situación técnica?

“Tenemos una reunión la próxima semana con los propietarios y sus representantes legales y sí que puedo anunciar que, si todo va bien, en una semana o diez días se levantará esa suspensión, se podrá continuar con la demolición y desbloquear la situación de la calle, del tráfico, que para mí es lo más importante”.