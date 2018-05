Pestana: “Los opositores a la Ley de Islas Verdes venden una milonga para justificar una derrota clara”

Anselmo Pestana corre para llegar a la entrevista en medio de la Transvulcania. Su forma de entender la política no comulga con la de los velocistas, sino con los corredores de fondo. De hecho ha habido momentos en que se le ha dado casi por amortizado en este terreno, como hizo incluso su partido cuando lo expulsó, y al poco tiempo volvía a estar de nuevo liderando el PSOE y consolidando la presidencia del Cabildo de La Palma.

– ¿El liderazgo en la política canaria es más difícil si se viene de una isla no capitalina?

“Probablemente es más difícil llegar más lejos en política. En eso tengo claro que hay una especie de techo de cristal para las gente de esta islas, algo que no me parece bien. Hasta ahora, que yo sepa, no ha existido un presidente que haya salido de una isla no capitalina, y es una cosa que hay que mirar en la autonomía. Incluso en los lderazgos de los partidos, con alguna excepción, no se ha logrado. Pero bueno, tiene esas dificultades, pero también hay otras ventajas”.

– ¿La reforma electoral podría agravar más ese techo de cristal si se rompe la triple paridad?

“Con la lista regional, los partidos se cuidarán muy mucho de que en estas listas haya gente de las islas no capitalinas. La lista regional fue un acuerdo de consenso también en el PSOE, difícil porque desde las islas no capitalinas defendíamos otras cosas más en la línea de mantener la triple paridad. Entiendo que los partidos se cuidarán muchos de incluir a representantes de las islas no capitalinas porque si no las listas regionales nacerán cojas y tendrán un problema para penetrar en Canarias. La realidad geográfica, en cierto modo cultural y de ciertos matices de identidades no se puede obviar”.

– ¿El problema del PSOE, que no termina de remontar en las encuestas a pesar del desplome del PP es de liderazgo ?

“No. Yo creo que después de las primarias, Pedro Sánchez se ha reforzado. ¿Qué nos ha faltado? Nos ha faltado, a lo mejor, algunos discursos más coherentes con el tema de Cataluña, pero bueno es difícil. Quizá quien más está creciendo es el que tiene claro el mensaje sobre Cataluña. Es un mensaje más radical y no está con medias tintas y es el de Ciudadanos”.

– ¿Pero la solución a un problema como el catalán es de blancos y negros o habría que ir más a los grises?

“Yo creo que la solución estará en los grises. Lo que pasa es que al final los grises los pactan los blancos y los negros. Tienen que haber nuevos puntos de consenso. Pero es verdad que con la noticia del nuevo candidato a presidente no se ha buscado una persona para tender puentes, sino todo lo contrario. No veo interés en buscar perfiles que ayuden a un entendimiento con el Estado y el resto de los partidos que representan a nuestro país, así como a una buena parte de la sociedad catalana a los que no se puede excluir del futuro de esa sociedad. No veo que estén en ese camino”.

– ¿El éxito de Ciudadanos también tiene que ver con disponer de un liderazgo claro?

“No, yo creo que surge también por su posicionamiento en el centro derecha, donde hay un debilitamiento muy grande del PP. Es verdad que en Cataluña nos comió terreno a nosotros. Por eso he dicho que ahí nos ha faltado más identificarnos con parte del electorado que tuvimos. Pero en el resto del Estado a quien le está comiendo terreno es al PP”.

– ¿Y a ustedes no?

“A nosotros algo, porque siempre hay vasos comunicantes, pero fundamentalmente al PP. Está creciendo sobre su electorado, sobre sus líderes locales”.

– ¿Cree que esa ola naranja irrumpirá también en Canarias?

“En algunos sitios lo doy casi por supuesto. Estoy convencido de que en Gran Canaria va a ocurrir. No sé si en el restos de las Islas algo afectará también”.

– ¿En La Palma?

“Los datos que tenemos no son muy halagüeños para ellos, pero en algo aparecerán. Nosotros aquí vamos con un poco de retraso sobre los ciclos electorales, aunque cada vez menos, porque los efectos llegan más rápido. Pero donde los efectos son inmediatos, como en Gran Canarias, que es tan pendular como la política nacional, ahí doy por hecho que habrá una implantación importante de Ciudadanos”.

– Cambiando de color, ¿el Tribunal Constitucional a quién ha puesto Verde con el fallo sobre la Ley de La Palma, La Gomera y El Hierro? ¿A ustedes o a Podemos?

“Están dando un mensaje totalmente mentiroso los opositores a la Ley de Islas Verdes. La única disposición que anula el Constitucional de la Ley de Islas Verdes, porque en todo lo demás nos da la razón, no evitaba el resto de los procedimientos: la evaluación de impacto, la participación ciudadana, la información publica y su aprobación posterior. Es mentira que esa disposición por sí sola aprobara los proyectos. Están intentando vender una milonga para tratar de justificar lo que ha sido una derrota clarísima de ellos, diciendo lo que no dice la Ley. La Ley lo que decía era que el primer trámite, la declaración de interés insular, la hacía el Parlamento, nada más. En el resto, la evaluación de impacto, la aprobación del instrumento de planeamiento, por tanto, con su información pública y sus posibles recursos, no lo obviaba la Ley. ¿Entonces qué es lo que están vendiendo? Están vendiendo una gran mentira”.

– ¿Esta Ley no autoriza los proyectos turísticos que quedaron anulados con la sentencia del Supremo contra el Plan Territorial de La Palma?

“No porque había que tramitarlos. Lo que el Parlamento le otorgó, ahora anulado, el interés insular, lo puede hacer el pleno del Cabildo, que es lo que incluso pretendíamos hacer con aquellos proyectos que fueran saliendo, sin perjuicio también de que tuvieran la declaración del Parlamento. Por eso digo que intentan vender como una victoria lo que ha sido una verdadera derrota, que agradecemos porque nos da más seguridad jurídica. La ventaja de la sentencia es que este año y medio que han estado creando inseguridad, diciendo que quien viniera a La Palma iba a tener problemas, ahora ya se sabe que no los va a tener”.

– ¿Llegará inversión turística?

“Eso depende de muchas circunstancias. La Palma, con esta sentencia, ha ganado credibilidad, pero también con la mejora que hemos experimentado de la conectividad y de la ocupación turística estos últimos años. Cualquiera ve hoy en día que invertir en La Palma puede ser rentable. Antes esa rentabilidad no la teníamos. Nadie viene a perder dinero. Se ha cambiado esta circunstancia con el apoyo de todos, del Gobierno, instituciones, empresarios, y en esta transformación el Cabildo ha jugado también un papel importante. Esa conectividad y ocupación hacen que hoy sea atractivo invertir en La Palma. Y de hecho ya ha habido inversiones. Es verdad que focalizadas en instalaciones existentes, pero es un paso. Estamos en otra liga distinta a la de hace cuatro años. ¿Qué nos hace falta? Que aparezca la planta alojativa nueva”.

– ¿Qué prefiere que llegue a La Palma: el Telescopio de 30 Metros o un hotel de 4 o 5 estrellas?

“Preferiría que llegaran las dos cosas. Si viene el TMT se harán hoteles provocados también por el atractivo que puede suponer para isla de La Palma tener una instalación de este tipo”.

– ¿A qué le suena escuchar a Gran Canaria enfrentándose con Tenerife por un presunto desequilibrio inversor o viceversa?

“Quien habla de desequilibrio entre Las Palmas y Tenerife, podría venir a La Palma a residir y que sepa que sus hijos tendrán que salir a una universidad fuera de la isla. Igual que cuando necesitas determinados médicos especialistas, que todavía para muchos trámites administrativos tienes que salir fuera de la isla o que viajar es más caro porque tienes que hacer transbordos. Todo eso que genera una realidad tiene que tener compensación. En ese intento de enfrentamiento entre Tenerife y Gran Canaria que a veces protagonizan unos u otros, el resto de Canarias se queda absorto mirando hacia un conflicto que no entendemos porque son islas económicamente muy potentes, con los principales puertos, aeropuertos, hospitales o centros educativos. Eso les da una dinámica que tienen que comprender que quienes carecemos de ella se debe compensar. Eso es también buscar la igualdad, tratar a quienes son desiguales de forma desigual”.

– ¿El Fdcan, que vino a compensar esa desigualdad, está atascado en La Palma?

“En el año 2017, que es realmente la primera anualidad, la tramitación de algunos expedientes ha sido compleja en la disponibilidad de terrenos, planeamientos, adecuación urbanística o por temas de impacto. Todo eso ha ido generando problemas en algunos de los proyectos, cuya supervisión ha generado dificultades. Ha habido algunos problemas achacables al Cabildo y otros a resposabilidades más municipales. Por eso tenemos que trabajar en diálogo para sacar un programa de acción de inversiones que es muy bueno paa la Isla”.

– ¿Le ha decepcionado el acuerdo de los ayuntamientos para gestionar los fondos?

“En cierta manera sí porque no es lo que nos transmiten determinados responsables municipales cuando hablamos con ellos. Parece mucho más duro. Nosotros hemos buscado desde el principio un consenso que nos costó muchísmo cuando se presentó el programa. Y la cintura que tuvimos la vamos a seguir teniendo para que vayamos unidos y las cosas salgan”.

– ¿Los problemas del Fdcan se puede llevar por delante el pacto de PSOE y CC?

“No , ni en el Cabildo ni en los ayuntamientos. La ventaja de un programa es que se pueden ir reajustando anualidades y el Cabildo garantiza que todas las obras programadas se van a ejecutar”.