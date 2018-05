Real Madrid: 116 años de gestas deportivas

El Real Madrid tiene oficialmente 116 años de historia (1902), aunque ciertos estudiosos sitúan su fundación dos años antes, en 1900, con don Julián Palacios como primer presidente. Fue en 1902 cuando se hizo cargo de la entidad don Juan Padrós, que figura -para algunos autores- como el primer mandatario de la entidad. Es curioso: mis mejores recuerdos del club los he conseguido en Argentina, en los mercadillos del barrio de San Telmo. La revista El Gráfico, de la que fui editor en los tiempos en que se publicó en Canarias -salieron solo 10 números, porque nos cogió la crisis y nadie nos ayudó, como siempre-, tiene un gran archivo de las hazañas antiguas de este club, cuyo primer presidente no fue don Santiago Bernabéu, como muchos creen, que llegó al cargo en 1943, construyó la historia, inventó la Copa de Europa y fue un dirigente futbolístico reconocido mundialmente. Cuando murió tenía unos ahorros de un millón de pesetas, un piso en Madrid y una casa en Santa Pola. Este era todo el patrimonio de una persona decente.

No nos vayamos mucho al pasado. Hay un libro, editado en el cincuentenario del club, que pasó de mi abuelo a mi padre y de mi padre a mí. Está editado en el año 1952 por Ares, ya digo que con motivo del cincuentenario del club madridista. En ese libro se habla ampliamente de los primeros pasos de la entidad, cuyos hitos deportivos estimo que son tres, fundamentales: el fichaje de Ricardo Zamora, el mejor portero del mundo; el de Alfredo Di Stéfano, el mejor jugador del mundo de su tiempo, y el de Cristiano Ronaldo, el mejor jugador del mundo de la actual época.

Cuando yo era un niño de trece o catorce años escribí una carta a don Antonio Calderón, a la sazón secretario del Real Madrid. Le confesaba en ella mi madridismo y le enviaba mi libro de autógrafos, con la esperanza de que me lo devolviera firmado por todos los jugadores del equipo. A los pocos días me llama mi padre a la casa de mis abuelos; mi padre había ido al apartado de correos, a recoger la correspondencia. Y me dice: “Aquí tienes un paquete para ti, es del Real Madrid”. El corazón me dio un vuelco. Me fui corriendo a casa y abrí el sobre con el libro de autógrafos firmado por todos los jugadores y una carta, muy cariñosa, de don Antonio Calderón felicitándome por mi temprano madridismo.

En mis andanzas por los mercados de viejo de Buenos Aires conseguí algunas reliquias del club. Aquí tienen una, por ejemplo, con una composición gráfica que refleja las fotos y firmas de los jugadores que ganaron las tres primeras Copas de Europa, años 1956, 57 y 58, que coincidieron con triunfos en la Liga española -entonces la Copa de Europa sólo la jugaban los campeones de las competiciones nacionales-. También conseguí una fotografía, un poco deteriorada, de otro Madrid de los grandes triunfos, que procuraré que se reproduzca aquí hoy. Porque hoy la cosa va más de fotos que de textos, como homenaje a las gestas deportivas de un equipo que el sábado, ante el Liverpool y en Kiev, consiguió la decimotercera Copa de Europa. Algo que ningún club ha logrado en la historia y que aboca al Madrid al título de Mejor Club del Siglo XXI, porque ya el trofeo de cristal de Mejor Club del Siglo XX lo tiene en sus vitrinas. Es el único. Lo hemos pasado mal, algunas veces, los aficionados al Real Madrid, que algunos años no ganó nada, pero que se levanta de sus propias cenizas como un ave fénix. La culpa de estos éxitos la tienen dirigentes como don Santiago Bernabéu y como Florentino Pérez, que va camino de convertirse -en realidad ya lo es- en un dirigente histórico del club. Ha ganado cinco Champions el Madrid bajo su mandato. El sábado yo me emocioné, tras el final del partido, empañado sólo por las extemporáneas declaraciones de Cristiano Ronaldo, luego levemente rectificadas. También se equivocó Di Stéfano cuando se calentó y se fue a jugar al Español, me parece, en los estertores de su carrera. Don Santiago Bernabéu le puso la cruz. Florentino se la quitó y lo nombró presidente de honor, cargo que desempeñó con dedicación y entusiasmo hasta su muerte.

Yo conocí a Di Stéfano, ya retirado, cuando asistió y jugó con los veteranos del Real Madrid, en el Puerto de la Cruz, en los fastos del homenaje a Tito del Pino, un jugador modesto y extraordinario que mereció jugar en el Real Madrid. Cuando se dieron cuenta de ello era demasiado tarde. Di Stéfano disfrutó jugando, en el viejo Peñón, junto a Segismundo del Pino Real, un ídolo del fútbol tinerfeño. El diario As publicó, en su última página, una entrevista mía con Tito, que lamentablemente he perdido.

Según aseguran los expertos en entidades deportivas, el valor del Real Madrid como club, después del sábado pasado, es de unos 3.900 millones de euros. Más de 600 millones por encima del FC Barcelona y del Manchester United. Con el dinero que va a percibir el Madrid por ganar la Champions (más de 60 millones de euros, más los rendimientos publicitarios, venta de productos, etc.), el club acometerá otro proyecto estrella: la remodelación del Bernabéu (400 millones de costo). También fichará a algún jugador, con los productos de su dinero en caja y de los ingresos por los traspasos a otros clubes de algunos jugadores. El Real Madrid, hoy, es un club multimillonario, al contrario de otros como el FC Barcelona, que están arruinados por su mala política económica.

El entusiasmo que despierta este equipo en el mundo es enorme. Tiene más de 650 millones de aficionados, casi 100.000 socios y un número muy grande de personas con el carné de simpatizante y peñas en muchísimos países. Desarrolla una labor educativa y deportiva en el tercer mundo, gracias a una fundación que funciona muy bien y ayuda a deportistas sin recursos. Posee una estructura organizativa superior a la de un ministerio. Saca siete copas de Europa de ventaja al siguiente equipo europeo que aspira alcanzarlo, el Milan, que no jugará la próxima competición porque no se ha clasificado. Ganar una Copa de Europa es muy difícil, pero ganar tres Champions consecutivas o cuatro en cinco años es casi imposible. El Real Madrid lo ha logrado. Ya consiguió cinco seguidas en el viejo formato de la competición.

pequeño Homenaje

Yo quería escribir este pequeño homenaje al club, por dos motivos. El primero, por lo feliz que me ha hecho, bueno, a mí y a mi familia, durante tantos años; y por hacer infelices a los envidiosos culés que desean que el Real Madrid, el mejor equipo del mundo, desaparezca. Mientras que el FC Barcelona se ha convertido en el equipo de los independentistas catalanes, dando a veces la espalda al fútbol para abrazar sus dirigentes la política, el Real Madrid es el equipo de la marca España. El que prestigia a España fuera de nuestras fronteras. Y en los tiempos en que vivimos, tiempos de separaciones y de envidias, esto es muy importante. El Madrid va a seguir ganando trofeos y los gana para sus aficionados, repartidos por todo el mundo, y para su propio país, que es España. Por lo tanto, ¡hala, Madrid, y a por la decimocuarta! Que otros se conformen con las minucias y con trofeos menores. Porque el mejor equipo del mundo es siempre el que gana la Liga de Campeones.