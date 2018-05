The Martinez Brothers regresan a Tenerife de la mano de Sigan Bailando

Sala Cubik Club acogerá el próximo 8 de junio una gran noche de música electrónica que estará protagonizada por los neoyorkinos de The Martinez Brothers. La cita, que tendrá lugar el próximo 8 de junio en Sala Cubik Club de Santa Cruz de Tenerife, también contará con las actuaciones de Luis Groove, Samuel Delgado, The Hernández, HouseBreakers, Sergio Glez y Joel Arrocha. Las entradas, con oferta de lanzamiento al precio de 15 euros, ya se pueden adquirir a través de la web www.tomaticket.es.

Steve y Chris son los hermanos Martínez, o como mejor se les conoce The Martinez Brothers; desde hace, tiempo, pese a su corta edad, disfrutan de un calendario de gira frenética que les ha llevado desde Tokio a Ucrania, a través de su EE.UU natal y gran parte de Europa. Después de haber pasado un tiempo perfeccionando su arte en casa, frecuentes viajes a Europa les ayudó a seguir evolucionando; en la isla blanca, Ibiza, reforzaron su reputación y realmente se colocaron en el mapa.

The Martinez Brothers emergieron del Bronx, y antes de completar la escuela secundaria supieron para qué vinieron a este mundo; su bitácora en el escenario de la música electrónica demuestra su versatilidad y capacidad de llevar a cabo producciones en las dancefloor que se remontan a su primer lanzamiento ‘My Rendition’ en Objektivity, en 2006, otros éxitos destacados incluyen el omnipresente ‘H2 Da Izzo’ en tono real, además de remixes en ‘Crosstown Rebels’, ‘Bass Culture’ y uno de los grandes de la Ibiza underground del 2013, ‘A Better Light’ (The Martinez Brothers Remix), que fue lanzado el One Records.

Cuttin Headz es el nuevo sello discográfico que se convirtió en un laboratorio para sus experimentos musicales; con él esperan aportar una gama aún más amplia de sonidos, desde el más crudo techno hasta uno de sus primeros amores, el hip-hop. 2013 marcó el inicio de su andar por casa con la serie de eventos ‘NYC Mad Beats & Styles’, en conjunto con la empresa de eventos ‘Resolute’ que les ofrece un espacio para explorar las raíces de la música dance de Nueva York.