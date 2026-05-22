Kelly Moran y Rrucculla despiden este sábado NUMAcircuit 026 en el Auditorio de Tenerife

NUMAcircuit enfila la recta final de su programación. Residencias artísticas, investigación, performances, electrónica experimental y prácticas vinculadas protagonizan el cierre del festival, que tiene como colofón mañana sábado los conciertos de la artista multidisciplinar Rrucculla y de la compositora y pianista Kelly Moran en el Auditorio de Tenerife.
Kelly Moran presenta este sábado (19.30 horas) en la Sala de Cámara su nuevo trabajo, Don’t Trust Mirrors, un álbum que marca su regreso al sintetizador y profundiza en conceptos como la distorsión, la percepción y la reconstrucción emocional.
Esa misma tarde se presenta Rrucculla, proyecto de electrónica experimental de la artista bilbaína Izaskun González. También mañana (17.30), la Sala Puerto alberga la muestra en directo del resultado de la residencia artística que han desarrollado Élida Dorta y Román Brito, Atender. La programación al completo del festival puede consultarse en la web numacircuit.es.