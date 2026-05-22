cultura

‘This is Michael’ ofrece una cita exclusiva con Lenny Jay y Jennifer Batten

El tributo del Mar Abierto al Rey del Pop, el 16 de octubre junto al Palmetum de Santa Cruz de Tenerife, brinda un encuentro con los artistas a quienes posean entradas ‘Front Stage’
Lenny Jay y Jennifer Batten, en uno de los conciertos. / DA
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El espectáculo internacional This is Michael, protagonizado por Lenny Jay y con la participación de la guitarrista Jennifer Batten, llega el 16 de octubre (20.00 horas) a la zona de aparcamientos del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife, dentro de la programación especial del 20º aniversario del Festival Mar Abierto. Será un show de gran formato, lleno de música y baile, con una puesta en escena que evoca la energía de uno de los artistas más icónicos de todos los tiempos: Michael Jackson.

‘MEET & GREET’

Pero la experiencia no termina sobre el escenario. Todas las personas que adquieran una entrada Front Stage, la más próxima al escenario, para el concierto tendrán acceso a un meet & greet, un encuentro exclusivo con el artista protagonista que da vida a Michael Jackson sobre el escenario y con la guitarrista que acompañó al Rey del Pop en sus últimas giras. Las localidades están disponibles en los sitios web www.festivalmarabierto.com y www.tomaticket.es.

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La cita de Tenerife contará con un formato especialmente diseñado para el espacio que la acoge, un gran recinto al aire libre que permitirá desplegar una propuesta visual de gran formato. Por primera vez en Canarias, This Is Michael llegará a un espacio exterior con pantallas laterales y una gran pantalla led, en un montaje concebido para potenciar la experiencia del público y convertir la velada en una de las propuestas más singulares de esta gira por el Archipiélago.

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