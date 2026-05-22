La Conexión estrena la obra ‘La música es lo nuestro’ en la capital tinerfeña

¿Qué secretos esconde el difícil camino en busca de una carrera musical? La Conexión, joven compañía teatral canaria, invita al público a recorrer este trayecto con La música es lo nuestro, una obra que estrena este viernes (20.00 horas) en el Espacio La Granja de la capital tinerfeña, donde también ha realizado una residencia artística para culminar este proceso creativo. Las entradas están disponibles en la web y la taquilla del recinto que gestiona el Gobierno de Canarias en la capital tinerfeña.
Música y humor absurdo son las herramientas escénicas para explorar las aspiraciones y anhelos de dos jóvenes músicos frente a una realidad marcada por la precariedad, en la que también se entrelazan temas como el amor, el desamor y la sexualidad. Es la historia de Saúl y Sané, dos cantantes que buscan hacerse un hueco en la calle. Tras un enfrentamiento, se hacen amigos y acaban reunidos en Madrid con una representante artística que jugará con sus sueños y ambiciones.
En el recorrido por lograr sacar su primer disco, combinarán canciones italianas de intérpretes como Jimmy Fontana, Matia Bazar o Ricchi e Poveri con las composiciones de rap de carácter social de Ignacio de la Lastra, uno de sus intérpretes. Joel Morales -autor y director de la obra- y Mabel Quintero completan el elenco.
La Conexión la forman Ignacio de la Lastra y Joel Morales en 2022. Titulados superiores en arte dramático, han trabajado conjuntamente y con diversas compañías del Archipiélago, como Teatrapa Plus, Teatro 13 o Delirium Teatro. Con esta última han participado en Libros cruzados, dentro del proyecto 40 Delirios. Entre sus propuestas se encuentran las obras de microteatro El interrogatorio y Devolvemos la conexión.
SINCRONIZAR
La programación del Espacio La Granja continúa mañana sábado (18.00 horas) con el espectáculo Nozing. Galardonada el pasado año en Fetén, esta propuesta escénica para todos los públicos opta en los Premios Max a las estatuillas al mejor espectáculo musical o lírico y a la mejor composición musical. La compañía catalana Ual.la! es la creadora de Nozing, que también se podrá contemplar el domingo en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria (18.00).
Su equipo creativo plantea la pregunta: “¿Se puede hacer un espectáculo que sincronice música, humor, imágenes poéticas y precisión desde la nada?”. Una cuestión a la que responden en escena Alba Rubió y Modesto Lai, quienes, con un estilo genuino, “crean todo y no cuentan nada, para hacer sentir desde el espacio vacío”.