Malcolm Treviño-Sitté visita este domingo ‘Una mala noche (la tiene cualquiera)’

Televisión Canaria emite este domingo, a partir de las 23.55 horas, un nuevo episodio del late night Una mala noche (la tiene cualquiera), con Malcolm Treviño-Sitté como invitado. El actor de origen ecuatoguineano que, desde su llegada a Madrid con apenas 10 años, ha construido una destacada trayectoria entre el teatro, el cine y la televisión, charlará con el presentador Aarón Gómez de sus trabajos más recientes, entre ellos la popular serie Detective Touré, donde interpreta el personaje protagonista.
En esta ocasión el cartel de colaboradores está conformado por Víctor Hubara, Carlos Pedrós, Sarah Lómore, Ninfa, Roberto Kamphoff y Jorge Galván y Rosario Pardo, que traen una nueva entrega de su peculiar Desinformativo. Juntos pondrán sobre la mesa humor, actualidad, mirada crítica y momentos inesperados en una noche en la que el talento, la representación y la comedia van a volver a ir de la mano.