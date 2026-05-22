Óscar Hernández Abreu clausura las XIII Clásicas Tertulias en la Rseapt

Desmontando la leyenda negra del emperador Calígula. Así se titula la cuarta y última charla de las XIII Clásicas Tertulias, el ciclo que organiza la sección canaria de la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC-Canarias), con la coordinación de Jorge García Hernández, Alejandro Martín Bolaños, Julieta Valentina Bertoldi y Víctor G. Hernández, y el patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna.
El ciclo, que ha venido desarrollándose en la Sala de Cristal del antiguo Convento de Santo Domingo, visita por primera vez este viernes, a partir de las 18.30 horas, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (Rseapt), que tiene su sede en el número 23 de la lagunera calle de San Agustín. La conferencia corre a cargo del divulgador Óscar Hernández Abreu.
“Cayo César Augusto Germánico, más conocido por el apodo de Calígula -puede leerse en el texto introductorio a la charla-, es uno de los emperadores romanos más maltratados de todos los tiempos. Todavía hoy sigue imperando el relato manipulado o inventado por unos escritores antiguos con mucha imaginación que lo calificaron de gobernante sanguinario, loco, violento, pervertido, incestuoso e impío”.
“Sin embargo, el análisis exhaustivo de estos historiadores clásicos, sumado a los hallazgos arqueológicos de las últimas décadas -se puntualiza-, ha permitido desmontar la leyenda negra del emperador casi 2.000 años después de su muerte. En esta charla haremos un recorrido por los principales bulos históricos asociados a la figura del emperador Calígula para desmontarlos uno por uno, de manera que podamos aproximarnos a la realidad histórica de un chaval de 24 años que recibió el poder absoluto en sus manos”.
Óscar Hernández es graduado en Historia por la Universidad de La Laguna y, desde 2014, ejerce como divulgador histórico a través de su marca personal, Historiae. En el entorno digital ha consolidado una sólida comunidad, sumando más de 100.000 seguidores en redes sociales, una web con más de 1.600 entradas publicadas y nueve millones de visitas, así como un pódcast de entrevistas que supera las 30.000 escuchas mensuales. En el ámbito escrito y editorial, es colaborador en algunas de las principales editoriales de España y autor de artículos de divulgación en revistas destacadas como Muy Historia.
Asimismo, cuenta con una amplia trayectoria como conferenciante y divulgador presencial: colabora con la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia e imparte ponencias de manera habitual en la Biblioteca Pública del Estado en Santa Cruz de Tenerife, el Museo Histórico Militar de Canarias, diversos institutos públicos y canales de YouTube.