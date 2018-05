Trump recibe a los tres estadounidenses liberados por Corea del Norte

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha confiado en lograr la desnuclearización total de la península de Corea en el marco del proceso abierto con Corea del Norte y que incluye la próxima cumbre con su líder, Kim Jong Un, ha quien ha agradecido el “bonito gesto” de liberar a los tres estadounidenses detenidos en su país.

Trump, acompañado de la primera dama y del vicepresidente, Mike Pence, ha recibido en la base aérea de Andrews a los tres estadounidenses liberados el miércoles por Corea del Norte. El mandatario y la primera dama han subido al avión después del aterrizaje, donde han permanecido durante unos minutos antes de abandonarlo acompañado de los tres estadounidenses liberados, que han hecho signos de victoria celebrando su liberación.

En unas breves declaraciones a la prensa, Trump ha resaltado la importancia de la liberación de los tres estadounidenses y ha considerado “bonito” que Kim Jong Un haya decidido liberarles antes de la cumbre bilateral, puesto que Washington pensaba plantear su liberación durante la misma. “Francamente no pensábamos que esto iba a ocurrir”, ha admitido, dando las gracias a Kim por ello.

