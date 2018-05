Un centenar de multas en un mes por infracciones en los parques de Santa Cruz

Cuando se cumple un mes de la puesta en marcha del operativo especial de vigilancia llevado a cabo por agentes de paisano en parques y jardines de Santa Cruz, para protegerlos de los incívicos, la Policía Local ha levantado más de un centenar de actas con su correspondiente sanción, a través de las acciones desarrolladas en los tres principales parques de la ciudad: la Granja, Don Quijote y García Sanabria.

El origen de este dispositivo estaba, como explicó el alcalde, José Manuel Bermúdez, en su momento, en proteger estos espacios de los vándalos que, en muchas ocasiones han obligado a vallarlos para evitar los daños. Se han sancionado actitudes como las de tirar colillas al suelo o no recoger los excrementos de las mascotas pero, sin duda, la actitud más multada es el incumplimientos de la ordenanza de tenencia de animales.

Después de un mes, aunque el objetivo del dispositivo era sancionar a todo aquel que incumpliera las ordenanzas, tanto de limpieza como de policía y buen gobierno, “lo que el Consistorio ha detectado es que, aunque no era una acción solo dirigida a la tenencia de animales, los mayores incumplimientos se han dado en los temas relacionados con los perros potencialmente peligrosos”, explicó a DIARIO DE AVISOS la primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Zaida González.

Según detalla la edil, entre ese centenar de actas, hasta 29 se corresponden con perros peligrosos. “Se ha sancionado a propietarios de este tipo de animales que los llevaban sueltos y sin bozal por los parques o incluso dentro de los parques infantiles o canchas deportivas”. Para González, el balance de este primer mes de vigilancia intensiva, puede considerarse positivo, no por las multas impuestas, sino por el objetivo de concienciar a los vecinos de que las ordenanzas hay que cumplirlas. “Sinceramente, no esperábamos que el número de actas fuera tan alto y menos que 29 estuvieran relacionadas con la tenencia de animales. La gente no es consciente de que su perro no puede estar en un parque infantil suelto”, lamenta la edil.

Insiste González en que es necesario que los propietarios han de concienciarse de que estas actividades no se pueden realizar por el riesgo que pueden conllevar, “sobre todo cuando hablamos de animales potencialmente peligrosos, como ya hemos visto en otros puntos del país, en los que han ocurrido incidentes graves”.

La edil confía que el volumen de actas disminuya en las siguientes semanas. “Ahora, la Proteu continuará con la labor de control apoyándose en el refuerzo, aunque será algo menos intenso”. “El objetivo es que no tengamos que sancionar, que los propietarios se responsabilicen de sus mascotas y que cumplan con las ordenanzas”. La edil pone como ejemplo que, entre las 29 actas levantadas por animales potencialmente peligrosos, hasta en cinco casos ni siquiera contaban con licencia.