Zidane: “Ganar LaLiga es lo más difícil y lo más bonito”

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha admitido este sábado que ganar LaLiga Santander “es lo más difícil y lo más bonito”, en referencia a la conquista de ambos títulos esta temporada por parte del FC Barcelona, aunque reiterando que sus jugadores no le harán el pasillo a los culés antes de su duelo correspondiente a la 36ª jornada liguera.

“Lo más importante es respetar lo que ha hecho el Barcelona: ganar LaLiga, que para mí es lo más difícil y lo más bonito. Es más difícil ganar LaLiga, yo ya lo he dicho toda la vida. Pero lo del pasillo es una cuestión mía, nada del club. Yo no voy a romper tradiciones ni nada de lo que había antes, pero tampoco vamos a hacer una cosa que ellos no hicieron por nosotros”, insistió Zidane en rueda de prensa.

“No podemos decir que el Madrid haya roto esta tradición porque no es verdad. Después del Mundialito, para ellos no era importante hacérnoslo y algunos dijeron que fue porque no estaban en la competición. Bueno, pues eso es mentira porque para estar en esa competición tienes que ganar la ‘Champions’, y en la ‘Champions’ estamos todos. Es ahí donde no están claras las cosas. Ellos no lo hicieron y ahora nosotros, con respeto, no lo vamos hacer justo por eso”, añadió el técnico madridista.

Además, Zidane dejó entrever que su decisión era consensuada con el vestuario. “Yo no soy quién para decidir lo de hacer el pasillo”, aseguró ante los periodistas, al mismo tiempo que negó tajantemente que el presidente del club blanco, Florentino Pérez, hubiera presionado sobre ese polémico tema.

“Esto es un partido más, pero contra el Barça seguro que hay más motivación. Últimamente los resultados han sido buenos en el Camp Nou, pero jugar el Clásico allí o en el Bernabéu no tiene nada que ver. Lo afrontamos con buena tensión y buscando un buen resultado. Nos encontramos bien, descansamos bien tras el Bayern y ahora estamos preparados para este partido”, dijo el entrenador francés.

OLVIDA EL PASILLO PARA CENTRARSE EN LOS PUNTOS

“Tenemos un partido donde hay tres puntos -en juego- y donde no va a cambiar la clasificación; pero tenemos que jugar bien, hacer un buen partido y todo lo posible para ganar. Hacer lo de siempre, no va a cambiar nada. Si un jugador se resiente, no va a jugar. Pero tenemos muchos jugadores para suplir a los que faltan y esto es lo más importante”, valoró Zidane sobre el partido de este domingo en el estadio culé.

Respecto a un posible homenaje particular hacia la figura de Andrés Iniesta, Zidane fue claro. “El detalle, como ya dije en otra rueda de prensa antes, es que se sepa que es un jugador al que admiramos. Iniesta no es un jugador cualquiera, lo que ha hecho y lo que es como persona ya lo sabemos todos. Entonces, solo saludarle, felicitarle y darle suerte para su futuro”, señaló el técnico merengue.

Por otro lado, recordó que en su propia plantilla hay un jugador igual de clave para la historia de su club. “Lo que ha hecho Sergio Ramos aquí es muchísimo. Es nuestro líder, nuestro capitán. Lo que representa como jugador español y para todos es un ejemplo de entrega, de ser motivador para los demás. Me alegro de poder compartir con él parte de mi carrera”, apuntó sobre el defensa andaluz.

Por último, opinó sobre la implantación del videoarbitraje en LaLiga a partir del curso 2018-2019. “El VAR va a ir a más. Hay que aceptarlo porque es la nueva tecnología y se debe hacer. Por alguna razón mía, no lo comparto, pero no vamos a entrar en ese debate; es natural que se vaya a hacer y que lo utilicemos más, y también que la prensa se meta un poco menos con los árbitros”, bromeó Zidane para acabar su conferencia.