24 Horas de Le Mans: Alonso domina en los primeros tests oficiales

El piloto español Fernando Alonso comenzó de manera inmejorable su aventura en las 24 horas de Le Mans al marcar este domingo el mejor tiempo de los test oficiales, una relación con su Toyota TS050 Hybrid que promete de cara a la mítica carrera de resistencia que se disputará entre el 16 y 17 de junio.

El doble campeón del mundo de Fórmula 1, que se impuso el pasado cinco de mayo en su estreno en el Mundial de Resistencia ganando en las 6 Horas de Spa, marcó un tiempo de 3:19.066. “¡Primeras vueltas en Le Mans, circuito de circuitos! Aprendiendo y disfrutando de cada vuelta”, dijo el asturiano en la redes sociales.

Alonso dejó a seis y ocho décimas a los Rebellion Racing – Gibson de Mathias Beche y Gustavo Menezes. El asturiano compartirá el monoplaza 8 de Toyota en el trazado de La Sarthe con Sebastien Buemi y Kazuki Nakajima. El piloto de Fórmula 1, que sigue compaginando un apretado calendario esta temporada, reconoció llegar preparado.

First laps at Le Mans Circuit this morning. What a place and what a car 😍! @Toyota_Hybrid #toyota #wec #lemans24 pic.twitter.com/uWQQZoZjma

