Los Llanos sustituirá 8.000 contadores y establece nueva tasa de mantenimiento

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane cuenta con una nuevo reglamento que regula el servicio de abasto de agua, un documento aprobado por populares y nacionalistas en una votación en la que los concejales socialistas y de Izquierda Unida se abstuvieron por los temores a una posible privatización negada desde el grupo de Gobierno que lidera Noelia García. El concejal de Hacienda y Participación Ciudadana, Mariano Hernández, desmintió esos argumentos, planteados días atrás por la Plataforma en Defensa del Agua Pública de Los Llanos, y sobre la que señaló que “en las últimas tres reuniónes de la Mesa del Agua no expusieron esos argumentos”. Tanto es así, que el edil popular pidió al portavoz municipal de Izquierda Unida que “no utilice la plataforma para hacer oposición y difundir una información que no es real”.

El Ayuntamiento pone en marcha, con este nuevo reglamento y según explicó Hernández, un proceso de sustitución de los 8.000 contadores del municipio de Los Llanos de Aridane, sistemas que en el mejor de los casos tienen una antigüedad de 15 años y cuyo mantenimiento correrá por cuenta de las arcas locales, eso sí, a través del cobro de una tasa por importe de unos 8 euros anuales. Mariano Hernández Zapata explicó con claridad que “no existe ningún interés por parte de este grupo de Gobierno de privatización del servicio, pero es que además para llevar a cabo ese proceso hay que debatirlo y aprobarlo en pleno”.

Entre junio de 2017 y el recién concluido mes de mayo, y según los datos del consistorio, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha realizado una inversión con fondos propios algo superior a los 500.000 euros en la mejora de la red de abasto público de agua, lo que tiene un reflejo en la disminución de las pérdidas, que han pasado en el último año de un registro de consumo de 711.000 pipas de agua registradas solo en el mes de enero de 2017, a las actuales 369.000 pipas en abril de este mismo año.

Todo ello, según el edil, “con el fin de regular cuando sea necesario, la contratación de empresas externas de apoyo técnico como la que por ejemplo, en la actualidad nos ayuda puntualmente a atender las llamadas de los aridanenses para desatascar alcantarillas o limpiar una calle afectada por vertidos de la red o reparar averías urgentes en la misma, ofreciendo a los aridanenses soluciones rápidas y efectivas que es lo que entendemos que la ciudadanía se merece”. En esa línea se refiero a las empresas como agentes con lo que “es imprescindible contar en un municipio de más de 20.000 habitantes con la dispersión que tiene Los Llanos, en primera instancia porque este Ayuntamiento no cuenta con la maquinaria y la tecnología necesaria para ello y, en segunda, porque las averías no tienen hora y los fontaneros municipales no trabajan 24 horas diarias”.

Presupuestos participativos

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha convocado a la ciudadanía a una asamblea informativa sobre el proceso de Presupuestos Participativos que se pondrá en marcha de manera inminente. El concejal responsable del área, Mariano Hernández Zapata, explicó que el proceso favorece la participación activa de la ciudadanía en la configuración de los presupuestos municipales, ya que permite a los vecinos realizar propuestas concretas de mejora y priorizar aquellas actuaciones que beneficien el interés general, asumiendo el Ayuntamiento el compromiso de poner en marcha aquellas propuestas que cumplan los requisitos establecidos por la normativa vigente y cuenten con el mayor número de apoyos en cada caso. Con este fin, el concejal adelantó que se pondrá en marcha próximamente una campaña que, bajo el lema “Tú decides dónde” someterá a decisión popular el destino de un porcentaje de la cuantía del capítulo de Inversiones del Presupuesto Municipal para el año 2019. El proceso dará comienzo alrededor del 15 de junio, y se prevé que se culmine en el mes de noviembre.