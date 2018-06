Quevedo (NC) arremete contra el senador Hernández (PP) y le insta a luchar contra la corrupción en su partido

Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias en el Congreso y acusado días atrás por el senador palmero Mariano Hernández, en clave presupuestaria, de “traicionar a la isla y a los palmeros” por su voto a favor de la moción de censura contra Mariano Rajoy, se preguntó ayer en declaraciones a este periódico, si “este senador del PP ha hecho un esfuezo por evitar toda sospecha de corrupción en las filas de su partido”. Así de contundente se mostró Quevedo, clave para aprobar los presupuestos diseñados por el ejecutivo liderado hasta la semana pasada por Rajoy, tras las acusaciones de Zapata por contravenir el acuerdo suscrito con el Gobierno popular basado en la confianza mutua y la estabilidad del Estado.

“Nuestro acuerdo, como me han reconocido miembros del PP que considero honrados, era un acuerdo de apoyo a los Presupuestos y en ningún caso un acuerdo de legislatura”. Asegura el diputado de Nueva Canarias que “este espíritu de venganza y no reconocer que hay que corregir la ola de corrupción que asola al PP solo me hace pensar en que pueden volver a incurrir en los mismos fallos” por lo que instó al senador popular a “no jugar con los que, seguimos defendiendo, son los mejores presupuestos para Canarias y para La Palma en el marco de un acuerdo cua relevancia no ponemos en duda”. En esa línea reseñó que “como bien sabe este senador, una cosa son los presupuestos y otra una moción de censura en respuesta a la corrupción del Partido Popular”. “Hemos actuado con seriedad y rigor y solo espero que este dirigente del Partido Popular no trate de intimidar a los palmeros poniendo en cuestión inversiones muy importantes para la Isla”.

Recuerda Quevedo el trabajo realizado para conseguir incorporar a los presupuestos del Gobierno del PP las enmiendas que hicieran efectivas las exigencias de inversión para Canarias, permitió “la incorporación de la bonificación del 75% al transporte”. Nueva Canarias (NC) supeditó el apoyo a esos presupuestos al aumento a un 75% de la subvención a los billetes aéreos para residentes en vuelos interinsulares y con la Península, bonificación que el Gobierno de Mariano Rajoy mantenía en el 50% en sus cuentas, un objetivo que lograron y que según Quevedo “no se va a poner en peligro ahora, no quiero pensar en que dentro de las filas del PP se pueda incurrir en ese nivel de irresponsabilidad por revanchismo y venganza”, advirtió. Los presupuestos, para los el PP ha anunciado una nueva fase de enmiendas, contempla inversiones entre las que destacan 1,3 millones de euros destinados al puerto capitalino; cerca de un millón de euros para el aeropuerto; 11 millones para el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), donde se engloba el observatorio palmero del Roque de Los Muchachos y el Centro de Astrofísica de La Palma, además de otros cuatro millones de euros que el Ministerio de Fomento, que dirigirá ahora el socialista José Luis Ábalos, destinaría a la carretera del Roque, entre otras partidas.