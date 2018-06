Alonso sale líder de su primer relevo en Le Mans: “Ojalá no haya que tomar tanto riesgo”

El piloto español Fernando Alonso completó el primer relevo de su vida en las míticas 24 Horas de Le Mans con su Toyota TS050 Hybrid número 8 en primera posición, después de casi tres horas de conducción en las que tuvo que tomar riesgos en la lucha en cabeza con el 7 de Toyota y ‘Pechito’ López al volante.

El doble campeón del mundo de Fórmula 1 debutó en Le Mans en el segundo turno, el que le dejó Sébastien Buemi tras algo más de dos horas y media desde que la carrera comenzara a las 15:00 horas, con los honores de la salida en manos del tenista español Rafa Nadal. Lo mismo, algo más, rodó un Alonso que busca la segunda pata de la ‘Triple Corona’, la que solo posee Graham Hill.

El inglés necesitó de nueve intentos para triunfar en la prueba gala. Alonso, que cuenta con el GP de Mónaco en su palmarés, lo busca a la primera, para después tratar de completar ese triplete dorado del automovilismo con las 500 millas de Indianápolis. El piloto asturiano dejó su coche primero, con un par de segundos de ventaja sobre el 7 de Toyota, una renta que oscila entre los 5 y 10 segundos en el primer cuarto de la carrera.

