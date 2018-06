Así ha sido el primer beso en público de Aitana y Cepeda

A veces nos sorprendemos de nuestros propios actos, a veces no sabemos gestionar nuestra existencia, a veces simplemente actuamos sin medir las consecuencias. Toda mi vida he actuado sin arrepentirme de nada, ni de lo que hago, ni de lo que digo. Todo tiene su razón de ser y todo pasa por algo, hay actos que abren los ojos y que te hacen llegar justo donde estás en este momento, y si en este momento eres feliz, para que arrepentirse de cualquier cosa del pasado. Mañana sale un disco plagado de sentimientos que ya no escondo. Espero que las letras que hay en el os inspiren en vuestro día a día y que lo hagáis totalmente vuestro. Que si estáis enamorados, rotos de dolor, queréis hablar de vosotros mismos o simplemente expresar causas sociales, lo gritéis a los cuatro vientos, libres. Porque de eso se trata, de ser libres en absolutamente todo. Y de no cohibirse en nada por el que dirán. Os lo juro, la verdad siempre gana. Así que yo decido lo que quiero contar y lo cuento ahora. Aitana me ha inspirado a componer la mayor parte del disco y no tengo por qué decirlo en otro sitio que no sea aquí. Yo tampoco quiero perderte nunca. Foto para @Vanitatis Foto por Olga Moreno

A post shared by Cepeda (@cepeda_ot2017) on Jun 28, 2018 at 5:05am PDT