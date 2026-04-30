La espectacular villa de lujo de María Patiño en Canarias: la alquila cuando no está en la Isla

¿Sabías que puedes dormir en la casa de María Patiño en Fuerteventura? La periodista se ha enamorado perdidamente del norte de la Isla y ha transformado su villa en Corralejo en un refugio minimalista que, además, alquila cuando ella no está.
Es un rincón con mucha luz, aire marinero y ese toque de calma que solo las dunas majoreras pueden darte, según recordaba Vanitatis en 2025.
Un diseño que respira el norte de Fuerteventura
Ubicada a pocos pasos de la Playa de Corralejo, la vivienda de 229 m² destaca por un estilo minimalista donde el blanco domina cada estancia.
La integración del salón y la cocina bajo un concepto abierto, junto con detalles en madera natural y lámparas de mimbre, busca mimetizarse con el entorno natural de las Grandes Playas de Corralejo.
La paleta cromática, con toques verde menta y mostaza, refuerza esa sensación de “desconexión absoluta”.
Inversión y rentabilidad en el paraíso
Adquirida en 2022 por unos 680.000 euros, la propiedad no es solo un refugio personal, sino una unidad de negocio activa en el sector del alquiler vacacional.
- Capacidad: 3 dormitorios y 2 baños en dos plantas.
- Precio: 720 euros por noche (dependiendo de la temporada).
Villa Corralejo Bay Beachfront “está unos pocos pasos de Playa de Corralejo Viejo, y dispone de alojamiento frente a la playa con jardín y wifi gratis.
Asimismo, el paraíso de la presentadora está a 31 kilómetros del Ecomuseo de Alcogida y a 31 kilómetros de la Casa Museo de Unamuno”, reza la descripción del inmueble en Booking: “A las familias les encanta la ubicación, le han puesto un 9,0 para estancias con niños”.