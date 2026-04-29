La espectacular casa en Canarias donde Pedro Almodóvar rodó su última película: se puede alquilar

El cine de Pedro Almodóvar siempre ha destacado por su exquisita dirección artística, pero en su último largometraje, Amarga Navidad, la arquitectura canaria cobra un protagonismo inédito. La pieza central de esta narrativa visual es la casa Almodóvar Lanzarote, conocida originalmente como Villa La Cabaña. Este inmueble, situado en un enclave privilegiado de la isla de los volcanes, no solo ha servido de escenario para el rodaje, sino que se ha consolidado como un destino de deseo para los amantes del diseño y el séptimo arte al estar disponible en régimen de alquiler vacacional.
Villa La Cabaña Lanzarote: Integración total en el paisaje de lava
Ubicada estratégicamente en la ladera de Mácher, con vistas espectaculares sobre Puerto Calero, Villa La Cabaña representa la quintaesencia de la arquitectura lanzaroteña moderna. En la película, este espacio se transforma en el refugio de Elsa, la cineasta interpretada por Bárbara Lennie, quien busca en el silencio de la isla un bálsamo para su duelo personal. El entorno, marcado por el negro volcánico y el azul atlántico, acompaña a los personajes de Victoria Luengo y Milena Smit en una historia donde el escenario habla tanto como los diálogos.
La propiedad se extiende sobre una parcela de 5.000 metros cuadrados, donde la construcción parece brotar directamente de la piedra. El diseño de la vivienda sigue los preceptos estéticos que el genio César Manrique inmortalizó en la isla: muros de piedra seca, volúmenes de un blanco inmaculado y una simbiosis absoluta con la orografía del terreno. La reforma, liderada por Filippo Verani-Masin y el interiorista Yoann Le Mercier, ha logrado preservar ese espíritu de “tradición moderna” que tanto atrae a las producciones internacionales.
El universo visual de Almodóvar en el corazón de Mácher
Entrar en esta casa es sumergirse directamente en la estética del director manchego. La casa destaca por un interiorismo cuidado al detalle donde cada objeto cuenta una historia. El corazón de la villa es un espectacular patio central acristalado, un pulmón de luz que conecta todas las estancias y difumina las fronteras entre el confort del hogar y la fuerza bruta de la naturaleza exterior.
El mobiliario no es casual. Piezas de coleccionista como las mesas de Roger Capron, las icónicas lámparas de Dominique Pouchain o las creaciones de Luis Ibáñez conviven con elementos recuperados, creando una atmósfera de autenticidad y sofisticación. Para Almodóvar, este lugar no era simplemente un decorado; era un elemento narrativo capaz de reflejar el estado de ánimo contenido y profundo de su obra. La paleta de colores, dominada por el contraste entre el blanco y el negro, refuerza la conexión emocional con la identidad geológica de Lanzarote.
Un reclamo turístico para el norte de la isla
El efecto de las películas de Almodóvar en el turismo suele ser inmediato, y con Amarga Navidad no ha sido una excepción. Villa La Cabaña se ha convertido en un punto de interés para viajeros que buscan algo más que sol y playa. El hecho de que la propiedad esté listada en portales de alquiler vacacional de lujo permite a los fans del cineasta experimentar en primera persona el mismo recogimiento y paz que vive la protagonista en la ficción.
La casa ofrece grandes ventanales que funcionan como marcos para el horizonte atlántico, permitiendo que la luz de Canarias bañe cada rincón de la vivienda. Es, en definitiva, una oportunidad única de habitar una obra de arte arquitectónica que ahora forma parte de la historia del cine español.
Para los interesados en seguir la huella del rodaje, Lanzarote ofrece otros rincones que aparecen en el filme, pero ninguno con la carga simbólica de esta villa en Mácher. La integración de la piedra volcánica y las líneas sobrias de su estructura la convierten en un referente de cómo la arquitectura puede respetar y ensalzar un paisaje tan sensible como el canario.