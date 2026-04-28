Se alquila en Canarias la casa donde Quevedo grabó un videoclip por menos de 200 euros la noche

Una finca con encanto ha captado la atención del artista grancanario, Pedro Quevedo, en más de una ocasión. Se trata de la Finca Jardín del Norte, situada en Gáldar (Gran Canaria), el complejo rodeado de naturaleza que ha sido utilizado como escenario audiovisual para el videoclip ‘Respuesta Cero‘, actualmente se ofrece como alojamiento vacacional, que según la época del año puede estar por debajo de los 200 euros la noche.
Ubicada en el norte de la Isla, la propiedad reúne condiciones que explican su doble uso: privacidad, amplitud de espacios y un entorno natural que facilita tanto la estancia de huéspedes como la producción de contenidos audiovisuales.
Tarifas por debajo de los 200 euros en mayo
A lo largo del mes de mayo, el coste por noche se sitúa en torno a los 182 euros, lo que permite alquilar esta vivienda por menos de 200 euros. Sin embargo, en temporada alta, especialmente a mediados de julio, las tarifas pueden ascender hasta los 260 euros por noche.
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Un alojamiento recurrente para Quevedo
El 3 de febrero de 2022, Quevedo lanzaba el videoclip de ‘Respuesta Cero’, grabado en el interior de la finca. Cuatro años después, recurría al mismo alojamiento para promocionar el tema ‘Ni Borracho‘, incluido en su último disco ‘El Baifo’, grabando junto a un timplista en la zona exterior de la Finca Jardín del Norte.
El rodaje en esta finca de Gáldar confirma la predilección de Quevedo por las localizaciones del Archipiélago. Su último álbum, ‘El Baifo’, es el mejor ejemplo de esta estrategia: una apuesta visual por el territorio que refuerza su identidad como artista canario. Al elegir escenarios locales para sus producciones, Quevedo convierte los paisajes de las Islas en protagonistas directos de sus éxitos mundiales.
Valoraciones de huéspedes: entorno y desconexión
Las opiniones de clientes que han pasado por la finca coinciden en destacar tanto las instalaciones como el entorno. Entre las valoraciones más repetidas figura la descripción del alojamiento como “un sitio ideal para desconectar”, en referencia a la tranquilidad y al aislamiento que ofrece.
El inmueble dispone de jardín, piscina y zonas exteriores amplias, características que refuerzan su perfil como vivienda orientada a estancias privadas.
Entre el uso turístico y el creativo
La Finca Jardín del Norte mantiene su actividad como alojamiento vacacional, pero su utilización en producciones musicales introduce un uso complementario.
Este tipo de propiedades, alejadas de núcleos urbanos y con mayor control sobre el entorno, son empleadas en ocasiones como espacios de trabajo por artistas, sin dejar de formar parte de la oferta alojativa disponible en Canarias.