El espectacular municipio entre volcanes y viñedos que vio nacer a la actriz Kira Miró y que lidera la riqueza en Canarias

Situado a escasos 14 kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria, el municipio de Santa Brígida se ha consolidado como la zona residencial de mayor nivel adquisitivo en el Archipiélago.
Según los últimos indicadores económicos, esta localidad ha logrado posicionarse como el municipio con la mayor renta de Canarias, registrando una cifra que supera los 53.000 euros por contribuyente.
Con una población que ronda los 18.000 habitantes, Santa Brígida se asienta sobre una orografía de barrancos, palmerales y laderas cubiertas de vides. Su topónimo original, ‘Sataute’, que en lengua aborigen significa palmera, es la antesala de un entorno natural privilegiado que ha atraído históricamente a figuras públicas y residentes en busca de tranquilidad y exclusividad.
Kira Miró y sus raíces
Este entorno de alto valor paisajístico es el lugar de nacimiento de la actriz Kira Miró, quien actualmente atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera tras cumplir 25 años en la interpretación.
La actriz canaria, que cuenta en su trayectoria con más de 30 películas y 21 series, mantiene su vigencia en la industria con proyectos de gran impacto como la serie de Netflix Machos Alfa y el largometraje Solos.
La presencia de figuras de su relevancia refuerza la identidad de Santa Brígida como un enclave de prestigio, donde la proximidad a la capital y el aislamiento natural ofrecen un equilibrio único en la geografía insular.
Patrimonio y Caldera de Bandama
Más allá de su solvencia económica, el municipio atesora un legado histórico blindado institucionalmente. Su casco histórico fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC), conservando su estructura tradicional en torno a la iglesia parroquial, una edificación cuya historia se remonta a una ermita del siglo XVI.
En términos geológicos, Santa Brígida alberga uno de los monumentos naturales más impactantes de Gran Canaria: la Caldera de Bandama. Este cráter de origen volcánico alcanza los 200 metros de profundidad y un kilómetro de diámetro.
Desde su punto más alto, a 574 metros de altitud, se obtienen vistas panorámicas del centro y norte de la Isla, consolidándose como un referente del patrimonio natural canario.
Ruta del Vino y artesanía prehispánica
La economía local está intrínsecamente ligada a la tradición vitivinícola. La denominada Ruta del Vino de Santa Brígida es heredera de siglos de historia, con viñedos cultivados sobre picón volcánico que nutren a bodegas locales de referencia.
Esta actividad agrícola se complementa con el mercadillo agrícola y artesanal de los fines de semana, punto de venta clave para quesos, mieles y repostería artesana de la zona.
Asimismo, el pago de La Atalaya continúa siendo un referente por su alfarería tradicional. En este núcleo se preservan técnicas de elaboración de barro heredadas de épocas prehispánicas, manteniendo vivo un oficio ancestral que define la cultura satauteña.
Santa Brígida se define hoy como un modelo de exclusividad residencial, donde la herencia volcánica, el éxito de sus figuras ilustres y una renta per cápita líder en las islas definen su posición estratégica en el mapa de Canarias.