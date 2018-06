“Aunque es un objetivo, con el paso del tiempo ves cada vez más difícil poder regresar a la selección española”

Como cada verano, Pedro Rodríguez regresa a la Isla para, entre otras cosas, para poner en marcha iniciativas solidarias desde su fundación. Con motivo de la presentación del III Torneo Nacional Alevín de Fútbol-8 Tenerife 2030, el tinerfeño atendió a los medios para hacer balance, por ejemplo, de su temporada en el Chelsea o de su ausencia de la selección española de cara al Mundial de Rusia.

– ¿Cómo ha vivido esta temporada en el Chelsea?

“Ha sido un poco difícil. Complicada porque quedamos fuera de la Champions League, que para nosotros es un inconveniente importante. Ganamos la FA Cup, pero, con todo, ha sido un año complicado. Veníamos de ser campeones de la Premier League, teníamos muchas expectativas que cumplir y no ha podido ser en cuanto a objetivos. Ese título al final de la Copa hace que te vayas con buen sabor de boca, pero si eres el Chelsea siempre quieres estar entre los cuatro primeros y optando al título, del que estuvimos muy lejos porque el Manchester City hizo una gran temporada, por lo que fue complicado tratar de cogerles. Personalmente, con menos protagonismo que el curso anterior”.



-¿Cómo ha vivido esa pérdida de protagonismo? ¿Cambiar de aires es una opción?

“Siempre es complicado jugar. Estás en uno de los mejores equipos del mundo, por lo que la competencia es tremenda. Tanto Eden Hazard como Willian han estado muy bien, por lo que, como es lógico, he perdido algo de protagonismo. Cuando eso pasa te planteas moverte, pero tengo contrato con un club que me ha acogido con los brazos abiertos desde el primer día, su afición respecta al máximo al jugador, algo que me gusta mucho, por lo que, en líneas generales, me encuentro muy cómodo. Tengo contrato, ahora mismo no me planteo una salida, pero nunca se sabe lo que puede suceder. Ahora quiero descansar, estar con mi familia y prepararme de cara a la próxima temporada”.



– ¿Cómo va a vivir el Mundial tras no entrar en la lista definitiva?

“Animando a España. Seguiré muy de cerca a la selección, que tiene un gran equipo y es unes favoritos a lograr el título final. Desgraciadamente no he podido ir al Mundial, que es lo mejor para un jugador, pero sigo mucho, sobre todo a los del Barça porque son con los que más relación tengo, a España. Le deseo suerte a David Silva, único canario de la lista. Ojalá la selección consiga otro título”.



-¿Regresar a la selección es uno de sus objetivos?

“Sí, pero es complicado cuando ya tienes más edad. Siempre tienes las ganas y la ambición de poder hacerlo bien en tu equipo y, de este modo, representar a tu país. Con el paso del tiempo lo ves cada vez más difícil, pero sí: regresar siempre está ahí”.



– Se ha hablado mucho de la ausencia en el equipo español de su compañero de equipo Morata. ¿Cómo lo afrontó el jugador?

“No estar es siempre complicado para cualquiera, porque es el torneo más prestigioso. Evidentemente siempre es complicado que no te llamen, pero te mentalizas, descansas y te preparas para la próxima. Yo le dije que es muy joven, que tiene muchas posibilidades de volver a ser convocado y optar a muchos títulos con la selección”.

– ¿Le falta alguien en esa lista de 23 futbolistas?

“Hacer la convocatoria para un Mundial es algo dificilísimo para cualquier seleccionador porque hay más de 30 jugadores que están muy bien de forma para poder ir. Lopetegui ha logrado hacer un equipo muy fuerte para aspirar a ganar el Mundial, pero es muy complicado. En cualquier detalle te puedes quedar fuera, pero España es una de las favoritas para poder ganarlo”.

– ¿Continúa atento a lo que hace el CD Tenerife desde Londres?

“Se hace difícil, porque estás más pendiente de los partidos de Premier League, poder ver al Tenerife, así que lo he seguido menos. Ha sido una lástima no poder entrar en los play-offs, porque la pasada temporada estuvieron a solo un paso de ascender a Primera División y este año no ha podido ser. Deben seguir trabajando, luchando y, seguramente, seguirán creciendo como equipo y como club para, ojalá, pueda ascender a Primera, que es donde merecen estar por su trayectoria”.

-Esta temporada se ha reencontrado con otro tinerfeño, como Ayoze Pérez, en la Premier League. ¿Cómo lo ha visto?

“Muy bien, muy bien. Ya se lo dije, porque tuve la oportunidad de estar con su familia allí, en Inglaterra, en el partido que se enfrentó con nosotros. Había hecho dos goles, un gran partido, y me parece que tiene mucha calidad, con llegada y mucho gol. Es una alegría verlo despuntando en el Newcastle. Ojalá un día pueda llegar a un club superior porque, como siempre le digo, porque tiene mucho nivel. Me encanta por cómo es fuera del campo y dentro, por sus características, siendo un futbolista muy importante para su equipo en Premier, una liga muy competitiva”.

-Se marcha Zidane del Madrid y suena Antonio Conte, entrenador del Chelsea, para sustituirlo…

“Me enteré esta mañana (por ayer) porque me lo comentaron unos amigos, ya que estoy alejado de la prensa deportiva ahora mismo. Conte es un técnico muy trabajador, muy físico, le gustan los equipos compactos, sólidos. La salida de Zidane ha sido una pena para mucha gente, pero la opción Conte, porque es un gran entrenador, es muy válida porque tiene prestigio y es ganador. No sé si encaja con su filosofía de juego, pero si han contactado con él es porque lo ven muy válido”.