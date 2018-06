Azara García de los Salmones: “Cuando me pongo en línea de salida el objetivo es exprimirme al máximo”

Cuarto puesto de la general y primer puesto femenino después de los 102 kilómetros de la Ultra de la Tenerife Bluetrail. Una hazaña al alcance sólo de unos pocos, entre ellos Azara García de los Salmones. Dijeron de ella que subió el Asomadero tranquila, paso a paso, pero casi sin recordar aparentemente los más de 80 km que llevaba ya en sus piernas. Una mujer que levanta la voz para que el deporte femenino se escuche y que lo demuestra compitiendo.

Primer puesto femenino de la Ultra de la Bluetrail y cuarta de la general. ¿Cómo consigues que tu cuerpo se mantenga a ese nivel durante 102 kilómetros de recorrido?

Me planteé la carrera saliendo un poquito de menos a más, sobre todo era una distancia que me da respeto, una carrera bastante especial con el desnivel que había, y entonces el planteamiento fue salir de menos a más y creo que otro de los factores muy importantes para poder rendir durante toda la prueba es tener muy controlado el tema de la hidratación y de la comida.

¿Cómo te sentiste después de haber pisado la alfombra azul de meta?

Cuando ya te vas acercando a meta y ves toda la gente animando, que lo has conseguido, que ya está hecho, la verdad que es una mezcla muy grande de emociones y de sentimientos pero lo resumiría en feliz.

¿Qué significó para ti una victoria como esta?

Esta victoria para mí sobre todo es muy importante a nivel psicológico, las cosas no han sido muy fáciles esta temporada, que volví de la lesión y sobre todo tener que haber abandonado el mundial, ha sido algo bastante duro y esto ha sido como darle un poquito la vuelta a la temporada y ver que hay que seguir trabajando y que quedan muchos objetivos, muchas metas por cumplir y es un golpe de motivación y de ilusión para seguir adelante.

¿Venías a por el podio?

La verdad es que yo siempre digo que cuando me pongo en la línea de salida yo estoy dispuesta, o a lo que voy es a darlo todo, a exprimirme al máximo, hasta que no me quede nada y con el claro objetivo de intentar por supuesto colarme en el podio e intentar estar lo más arriba posible. Soy competitiva, me gusta competir, y en estas carreras largas no siempre sale bien, porque hay muchas factores externos, pero en esta por suerte la verdad es que fue todo muy bien y conseguí al final ser la ganadora femenina y con la gran sorpresa de colarme en un cuarto puesto de la general.

Al llegar a meta comentaste que tú vives a pocos metros sobre el nivel del mar y que los cambios de altura te habían resultado complicados de llevar. ¿Cuál fue tu preparación de cara a los desniveles de Tenerife?

Yo vivo en un pueblecito que se llama los Corrales de Buelna, estamos a ochenta metros sobre el nivel del mar, y siempre entreno muy cerquita de casa, en mi valle, que lo más alto que puedo tener son 900 metros de altitud, entonces sé que es un poco difícil, pero cada uno trabaja con lo que puede y con lo que tiene, yo me tengo que arreglar con esto, así que bueno ha tocado sacar entrenamientos de desnivel con lo que tenía aquí, así que he hecho muchos cortafuegos, he repetido muchas subidas, muchas bajadas, pero como digo, cada uno con lo que tiene a su alcance o con lo que puede es con lo que yo me he apañado. Los entrenamientos han ido más o menos como siempre, lo único eso, que para intentar sacar este desnivel pues me las he tenido que ingeniar un poco por aquí por el valle.

¿Qué parte del recorrido te resultó más difícil?

Pues si tendría que quedarme con una parte en la que más sufrí, o más me resultó complicada, desde luego es la subida al Teide, del 48 al 58, sobre todo ya pasado el km 53 ó 54 por el tema de la altitud, porque la verdad es que nunca me había pasado al no haber hecho nunca una carrera de estas características y claro, fue toda una sorpresa también. Me encontré bastante mareada y creo que en esa subida perdí bastante tiempo y desde luego con diferencia ha sido la parte de la carrera con la que más he sufrido.

¿Y más llevadera?

La parte más llevadera ha sido una vez llegábamos arriba a La Rambleta, y empezaba a bajar, la verdad es que en esa bajada me he encontrado muy cómoda y ya desde ahí hasta la subida del Asomadero, creo que era el 84 u 85, la verdad que han sido unos kilómetros que me encontraba bien, me encontraba con fuerza, y de los que disfruté mucho, además.

¿Volverás a Tenerife a correr?

Por supuesto, me encantaría volver a Tenerife a correr, me encantan las islas, siempre que he podido he ido a competir a ellas, me encanta su gente, por suerte todas las carreras en que he participado la organización es de 10, te tratan, te cuidan, te hacen sentir como en casa, así que siempre que tenga la oportunidad, por supuesto, volveré.

Hace unos días publicaste en redes sociales que el deporte femenino no tiene la misma visibilidad en los medios que el masculino, y tú fuiste el ejemplo. ¿Por qué crees que es así y cómo crees que deberíamos mejorarlo desde los medios de comunicación?

Creo que todo el mundo sabe que el deporte femenino no tiene la misma visibilidad que el masculino. Los medios de comunicación no nos tratan por igual, eso está claro, y es una lucha constante buscando un poco la igualdad en el deporte, que tengamos el mismo reconocimiento, que tengamos las mismas subvenciones, las mismas ayudas, porque somos mujeres, pero igualmente deportistas. Hacemos lo mismo que ellos, yo el otro día me puse en la línea de salida y he hecho lo mismo que cada hombre que estuvo allí conmigo. Entonces hay que buscar que todas estas cosas vayan cambiando, y una parte muy importante es los medios de comunicación, porque al final todo va enlazado, y los medios de comunicación no se preocupan de dar noticias de mujeres deportistas, nos dejan siempre de lado y al final todo esto influye. Los patrocinadores buscan visibilidad, está claro, y claro cómo van a buscar visibilidad en una mujer si los medios de comunicación, por ejemplo, nos tienen totalmente olvidadas y cuando hay competición parece que no estamos ahí. Es un tema largo y tendido, pero espero que vaya cambiando. Tengo que resaltar que los medios, bueno, la prensa en Tenerife y todo el seguimiento de la carrera que hubo, han tratado muy bien la imagen de la mujer, me hicieron llegar una de las notas de prensa, de después de la carrera y espectacular, con el titular de tanto del hombre como la mujer ganadores y creo que hacen falta más cosas como esta, que poco a poco se vayan concienciando y que tengamos el mismo protagonismo que ellos porque hacemos lo mismo.