Declaran probado que hubo plagio en dos fantasías del carnaval infantil

El jurado declara probado el plagio en las fantasías del carnaval infantil de Los Llanos de Aridane y, por tanto, el incumplimiento de las bases del concurso de elección que recogen que el traje será original e inédito. Motivos por los que resuelve retirar el título otorgado a Cande y Yaiza Diseños por su fantasía Volando del Desierto al Brillo del Carnaval y a R&C Diseños por su fantasía Cazadora de Sueños, dando por finalizado en vía administrativa el proceso de reclamación abierto por los creativos en el mes de febrero.

Así se lo ha trasladado el Ayuntamiento a las partes implicadas en este asunto, que lleva meses siendo objeto de estudio por parte del jurado creado a tal efecto.

La concejal responsable del área, Mónica González, explicó que la semana posterior a la celebración de la gala se recibieron por registro de entrada en el Ayuntamiento dos reclamaciones en las que se advertía de la existencia de plagio en las fantasías, por lo que desde los servicios jurídicos municipales, una vez revisadas las bases, se procedió a abrir los correspondientes expedientes administrativos.

Desde entonces hasta ahora, el Ayuntamiento ha habilitado los plazos oportunos para ofrecer a las partes implicadas la oportunidad de argumentar lo que considerasen oportuno en cada caso. Además, se convocó de nuevo un jurado experto en la materia que emitió un informe en el que considera probados los hechos.

La concejal de Fiestas recordó que “el jurado de las Galas está constituido por profesionales de reconocido prestigio y que su criterio es soberano” y matizó que “el Ayuntamiento ni otorga ni retira títulos, porque es una potestad que sólo tiene el jurado en el que por objetividad se delega la responsabilidad de elegir las fantasías que a su juicio son merecedoras de ostentar los mismos”.

La edil “lamentó profundamente los hechos que calificó como una situación puntual y aislada e hizo un llamamiento para que todos los que trabajamos, sentimos y vivimos el Carnaval con la intensidad que ésta fiesta se merece, tratemos la situación con la sensibilidad que ello requiere”.

Al respecto resaltó que “no es de justicia que lo sucedido ensombrezca el buen hacer de los grupos del carnaval, así como de los diseñadores, cuya labor” recordó una vez más la edil “no tiene precio y sin los que sería imposible celebrar unas fiestas de esta magnitud y con la calidad que tiene el Carnaval de Los Llanos de Aridane”.

“Es innegable” agregó que las bases de la gala por las que se rige el jurado “recogen cuestiones que no podemos obviar, pero no menos cierto es que por encima de las cuestiones técnicas y administrativas hay otros factores que tampoco podemos ni debemos olvidar” y en los que por cuestiones “éticas y de respeto personal”, prefirió no entrar a valorar con mayor profundidad.